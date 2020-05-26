Koronavirüs'te bağışılık süresi ne kadar?

Koronavirüslere karşı kazanılan bağışıklık süresinin 6 ayı geçmeyebileceği ortaya çıktı.





Euronews Türkçe'den Rahmi Gündüz'ün haberine göre Amsterdam Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, 35 yaş üstü 10 erkek üzerinde enfeksiyonlar sonrası dönemlerle ilgili bulgular raporlaştırıldı.





Rapor, Covid-19’a yakalanmış kişilerin, elde edilen bağışıklık sayesinde bir daha bu virüse yakalanamayacağı tezini çürütüyor. Yine bu rapor, dünyada bir çok hükümetin, Covid-19’u geçirenlerin bir daha bu virüsle ilgili tehdide muhatap olmayacağı düşüncesini de boşa çıkartıyor.





Araştırma sonucuna, 35 yaş üstü 10 erkek üzerinde enfeksiyonlar sonrası dönemlerle ilgili bulgular üç ila 6 ay süreyle karşılaştırılarak ulaşıldı.





Antikorlar uzun süre dayanamıyor





Buna göre, bu virüslere koruyucu bağışıklığın 6 ay süre sonunda kalmadığı gözlendi ve bu tür virüslere karşı oluşan antikorların uzun süre dayanamayacağı sonucuna varıldı.





Araştırma sonucuna göre, koronavirüs türlerinden birisi olan ve mevsimsel olarak görüldüğü düşünülen “SARS-CoV-2” virüsünün tekrar ortaya çıkması da gündeme gelebilir.





Yine araştırmaya göre koronavirüslerin dört türü de biyolojik olarak birbirinden farklı ve çok az ortak özelliklere sahip. Bu araştırma, Covid-19’a karşı tek çarenin etkili bir aşı olduğunu bir kez aha ortaya koydu.