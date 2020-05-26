Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs'te bağışılık süresi ne kadar? /26 Mayıs 2020 23:58

Koronavirüs'te bağışılık süresi ne kadar?

Koronavirüs'ün tedavisi ve önlenmesi yolunda yapılan çalışmaların yanı sıra bağışıklıkla ilgili yapılan araştırmalar da sürüyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmada Koronavirüslere karşı kazanılan bağışıklık süresinin 6 ayı geçmeyebileceğinin ortaya çıktığı ifade ediliyor.

SHABER3.COM

Koronavirüslere karşı kazanılan bağışıklık süresinin 6 ayı geçmeyebileceği ortaya çıktı.

Euronews Türkçe'den Rahmi Gündüz'ün haberine göre Amsterdam Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada, 35 yaş üstü 10 erkek üzerinde enfeksiyonlar sonrası dönemlerle ilgili bulgular raporlaştırıldı.

Rapor, Covid-19’a yakalanmış kişilerin, elde edilen bağışıklık sayesinde bir daha bu virüse yakalanamayacağı tezini çürütüyor. Yine bu rapor, dünyada bir çok hükümetin, Covid-19’u geçirenlerin bir daha bu virüsle ilgili tehdide muhatap olmayacağı düşüncesini de boşa çıkartıyor.

Araştırma sonucuna, 35 yaş üstü 10 erkek üzerinde enfeksiyonlar sonrası dönemlerle ilgili bulgular üç ila 6 ay süreyle karşılaştırılarak ulaşıldı.

Antikorlar uzun süre dayanamıyor

Buna göre, bu virüslere koruyucu bağışıklığın 6 ay süre sonunda kalmadığı gözlendi ve bu tür virüslere karşı oluşan antikorların uzun süre dayanamayacağı sonucuna varıldı.

Araştırma sonucuna göre, koronavirüs türlerinden birisi olan ve mevsimsel olarak görüldüğü düşünülen “SARS-CoV-2” virüsünün tekrar ortaya çıkması da gündeme gelebilir.

Yine araştırmaya göre koronavirüslerin dört türü de biyolojik olarak birbirinden farklı ve çok az ortak özelliklere sahip. Bu araştırma, Covid-19’a karşı tek çarenin etkili bir aşı olduğunu bir kez aha ortaya koydu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüs'te bağışılık süresi ne kadar? Sonraki Haber >>

Çilekten soğutan video!

Çilekten soğutan video!

Koronavirüs programında zeybek!

Koronavirüs programında zeybek!

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Taraftar Korona yasağını deldi!

Taraftar Korona yasağını deldi!

5 yaşındaki Ece Hilal'e göre Ramazan...

5 yaşındaki Ece Hilal'e göre Ramazan...

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Yeneroğlu: AKP'deyken son bir sene çocuklarımın yüzüne bakamıyordum

Başbakan yayında deprem yakalandı

Başbakan yayında deprem yakalandı

Alt tarafı sokağa çıktı... '5 araba polis' vatandaşı böyle dövdü

Alt tarafı sokağa çıktı... '5 araba polis' vatandaşı böyle dövdü

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kemal Gülen’in sunumu ile Yeniden Bayram ÖZEL

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin

Kadın kolları başkanı abarttı: Allah çocuklarımın ömründen alıp Erdoğan'a versin
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:07:58