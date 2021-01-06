Koronavirüste son 24 saatte 191 can kaybı yaşandı

Yine son 24 saatte yapılan test sonuçlarına göre, çarşamba günü itibariyle bin 458 kişinin septomlu, 13 bin 830 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.







Son 24 saatte 191 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.





Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.