Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüste son 24 saatte 191 can kaybı yaşandı /06 Ocak 2021 19:41

Koronavirüste son 24 saatte 191 can kaybı yaşandı

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 6 Ocak Çarşamba günü hayatını kaybedenlerin sayısı 191 olurken, 13 bin 830 kişi de virüsle enfekte olarak hastalığa yakalandı.

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Yine son 24 saatte yapılan test sonuçlarına göre, çarşamba günü itibariyle bin 458 kişinin septomlu, 13 bin 830 kişinin semptomsuz olarak koronavirüse yakalandığı belirlendi.

Son 24 saatte 191 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.
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