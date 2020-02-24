Koronavirüste , Türkiye'de son durum ne, hangi önlemler alındı?



24 Şubat tarihi itibarıyla Çin'de vaka sayısı 77 bini, virüsten ölenlerin sayısı ise 2600'ü aştı.

Çin'den sonra koronavirüs nedeniyle can kaybının en fazla yaşandığı ülke İran oldu. İran'da resmi rakamlara göre 64 koronavirüs vakası tespit edildi, virüsten kaynaklanan ölümlerin sayısı ise 12 olarak açıklandı.

İran'daki ölümler, Türkiye'de virüsle ilgili kaygıları artırdı. Peki Türkiye'de virüsle ilgili son durum ne?

Türkiye'de Koronavirüs tanısı konmuş hasta var mı? BBC Türkçe'ye konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bugüne kadar ülkede koronavirüs bulaşmış hasta tespit edilmediğini belirtiyor.





Yetkililer, şüpheli durumlarla ilgili testlerin devam ettiğini aktarıyor.





Bununla birlikte Bakanlığa göre, dünyadaki birçok ülke gibi, Türkiye'de de vakaların görülmesi ihtimal dahilinde.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Hastalığın komşumuz İran'da görülmesi, vakaların ve ölümlerin artışı bizler için alarm anlamına geliyor" dedi.





Koca, "Vaka tespiti olursa uygulanacak tüm önlemler önceden belirlendi. Yeteri kadar antiviral ilaç, medikal malzeme gibi ihtiyaçlar depolandı, tedarik zincirlerimiz sağlam" diye devam etti.





24 Şubat'ta, bir başka komşu ülke, Irak'ta da bir kişide virüs tespit edildi.





Konuştuğumuz Bakanlık yetkilileri, henüz Irak'la sınır kapısının kapatılması gibi bir karar alınmadığını, gelişmelere göre gerekli görülürse bunun değerlendirilebileceğini belirtiyor.





Türkiye'de virüse karşı hangi önlemler alınıyor?

Virüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı bünyesinde Yeni Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu.





Konunun, tüm taraflarının katıldığı toplantılar yapılıyor.





Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesindeki Halk Sağlığı Acilleri Operasyon Merkezi'nde 7/24 esasına göre çalışan ekipler oluşturuldu.