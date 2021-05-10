Koronavirüs'ten 282 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.



Buna göre, Türkiye’de toplam vaka sayısı 5 milyon 40 bini aştı. Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Covid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.





Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu, 26 bin 953 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.





HASTALARDA ZATÜRRE ORANI ARTTI





Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4, toplam ağır hasta sayısının ise 2 bin 983 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4 olarak duyuruldu.





Türkiye'nin 10 Mayıs 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:







