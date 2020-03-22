'Koronavirüsten iki kişi öldü' haberi yapan gazeteci evi basılıp gözaltına alındı

Çiğit, polislerin evine yaptığı baskında kelepçelenerek gözaltına alınırken, gazete yazarı Güngör Aslan’ın emniyete başvurarak sorumluluğun kendisinde olduğunu belirtti. Bunun üzerine Çiğit serbest bırakıldı ve Aslan gözaltına alındı. Aslan ve gazetenin sorumlu yazı işleri müdürü Ahmet Seminer ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.





SES Kocaeli gazetesinin 'Derince Hastanesinde virüse bağlı iki ölüm yaşandığı' haberi nedeniyle genel yayın yönetmeni İsmail Çiğit evine yapılan baskında kelepçelenerek gözaltına alındı.







Koronavirüsle ilgili sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik gözaltı dalgası ise devam ediyor.







Maraş'ta, İl Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği ekipleri, 'provokatif paylaşım' yaptığı iddia edilen Zekeriye A.’yı gözaltına aldı.





Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Zekeriye A. burada gazetecilere, “İki tane koronavirüs çıktı dedik suç mu” derken, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.





Bodrum'da ise, "Turgutreis dolmuşunda yüksek ateş ve kan öksüren kişi ve diğer yolcuların hepsi az önce arabayla beraber alındı. Büyük ihtimal medyaya yansıtmayacaklar" paylaşımında bulunan bir kişi gözaltına alındı.