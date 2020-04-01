Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüsten sonra ABD'lilerin çoğu dua ediyor /01 Nisan 2020 11:04

Koronavirüsten sonra ABD'lilerin çoğu dua ediyor

Korona Virus vaka saysının sürekli arttığı Amerika Birleşik Devletlerinde yeni bir kamuoyu araştırması sonuçları açıklandı .

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki okullar, işyerleri ve kamu toplama alanları kapalı kaldıkça,  Amerikalılar korona virüs salgını sebebiyle kişisel yaşamlarının derinden etkilendiğini düşünüyor. 

PEW Araştırma Merkezi araştırması sonuçları ABD'de halkın  koronavirüs salgını sebebiyle ciddi şekilde etkilendiğini ortaya koydu. 

Yapılan araştırmada 10 yetişkinden 9'u  COVID-19 salgını sonucunda hayatlarının en azından biraz değiştiğini söylüyor. Hayatının değiştiğini söyleyenlerin % 44'ü hayatlarının büyük ölçüde değiştiğini düşünüyor 

Amerikalılar için uzmanların , virüsün yayılmasını önlemek için sosyal olarak birbirinden uzaklaşmaya yönelik çağrıları dikkate alınıyor.  

ABD'de yaklaşık on yetişkinden dokuzu  (% 91) mevcut durum göz önüne alındığında, kalabalık bir partiye katılmaktan rahatsız olacaklarını söylüyor.

Kabaca dörtte üçü (% 77) bir restoranda yemek yemek istemiyor 

Üçte ikisi ( %66) mevcut durum devam ederse Başkanlık seçiminde oy vermek için sandık başına gitmekten rahatsız olacağını söylüyor . 

Nispeten küçük olsa da yinede önemli bir kesim (% 42) alışverişten uzak durmak istediğini (%38)  evlerinde yakın bir arkadaş ya da bir yakının ziyaret etmesinden rahatsız olacağını söylüyor 

Salgın insan davranışlarını nasıl etkiledi ? 

18 ila 64 yaşları arasındaki on kişiden dördü, koronavirüs endişeleri nedeniyle evden çalıştıklarını bildirdi  ( Evden çalışanlar arasında Üniversite mezunu ve  yüksek gelirli işlerde çalışanlar çoğunlukta ) 

Virüs aynı zamanda Amerikalıların dini davranışlarını da etkiledi.
Ankete katılanların  yarısından fazlası (% 55) koronavirüsün yayılmasına son vermek için dua ettiklerini söylüyor.
Dua etik diyenlerin %86'sı her gün dua ediyor.  Ankete Katılan Hıristiyan ABD'lilerin %73 'ü ibadetlerine devam ettiklerini söylüyor. Ancak toplu olarak ibadetlere katılamazlarsa da çoğunluk evlerinde ibadet ettiklerini TV ve internette yapılan etkinliklere katıldıklarını söylüyor. Dua etmediklerin söyleyenlerin oranı sadece %15  herhangi bir dine ait olmadıklarını söyleyenler ise %24 

ARAŞTIRMADAN ÇIKAN SONUÇLARDAN BAZILARI 

ABD'de , çok sayıda koronavirüs vakası olan eyaletlerde yaşayanlar daha da endişeli gözüküyor.  Sürpriz olayan sonuçlara göre nispeden az vakanın olduğu eyaletlerde endişe oranı da düşüyor. 

Örneğin, çok etkilenmiş eyaletlerde yaşayanların% 51'i hayatlarının önemli ölçüde değiştiğini düşünürken bu oran en az sayıda vakaya sahip olan eyaletlerde % 40

 
Cumhuriyetçilerin, koronavirüs salgınına rağmen çeşitli aktivitelere devam etmekte Demokrat Parililere göre daha rahat hissettiklerini söylemesi dikkat çeken bir sonuç 
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