Samanyolu Haber /Dünya / "Koronavirüs'ü 48 saat içinde yok ediyor" /05 Nisan 2020 22:53

"Koronavirüs'ü 48 saat içinde yok ediyor"

Avustralyalı bilim insanları parazit öldürücü tablet Ivermectin'in laboratuvar ortamında Covid-19 virüsünü 48 saat içerisinde öldürdüğünü açıkladı.

SHABER3.COM

Avustralyalı bilim insanları parazit öldürücü tablet Ivermectin'in laboratuvar ortamında Covid-19 virüsünü 48 saat içerisinde öldürdüğünü açıkladı.

Euronews'ten Kerem Congar'ın haberine göre; Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi'nde görevli araştırma görevlilerinin laboratuvar ortamında yaptığı testlere göre bir doz Ivermectin, Koronavirüs'ün hücreler içerisinde büyümesini engelliyor.

Üniversitenin Biyokimya Keşif Enstitüsü Başkanı Dr. Kylie Wagstaff yaptığı açıklamada, "Yaptığımız deneylerde bir doz ilaç (Ivermectin) 24 saat içerisinde Covid-19'a ait RNA virüslerini büyük ölçüde azaltıyor ve 48 saatte de tamamen yok ediyor" diye konuştu.

"Aşı bulmak şart"

Şu anda tüm dünyaya yayılan Koronavirüs'e karşı yüzde 100 etkili olan bir ilacın bulunmadığını belirten Wagstaff, "Bu ilaç zaten dünyanın birçok ülkesinde mevcut. Bu sebeple hastalara şimdilik yardımcı olacaktır. Ancak kesin bir tedavi için Covid-19'a karşı aşının bulunması gerekiyor" dedi.

İlk kez Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle 5 Nisan 2020 itibariyle 1,2 milyonu aşkın kişi enfekte olurken, 66 bini aşkın kişi de hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre yüzde 21 öldürme oranına sahip salgına karşı yürütülen aşı çalışmalarının kesin sonuç vermesi için en az 12 ila 18 süre gerekiyor.

Ivermectin nedir? Hangi hastalıklar için kullanılıyor?,
Ivermectin, genel olarak köpekleri parazitlerden korumanın yanı sıra birçok parazit istilasının tedavisinde kullanılan bir ilaç. Bu hastalıklar arasında baş biti, uyuz, nehir körlüğü, strongiloidiazis, trikuriazis, askariazis ve lenfatik filariasis de bulunuyor. Dış istilalar için ağızdan alınabilir veya cilde uygulanabilir. Bunun yanında virüs kaynaklı AIDS (HIV virüsü), grip, dengue ateşi gibi hastalıların tedavisinde de kullanılıyor.
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