Samanyolu Haber /Dünya / 'Koronavirüsü 5G yüzünden yayıldı' iddiasının ardından baz istasyonlarını yaktılar /06 Nisan 2020 08:26

'Koronavirüsü 5G yüzünden yayıldı' iddiasının ardından baz istasyonlarını yaktılar

Koronavirüs salgınına 5G teknolojisinin yol açtığına yönelik komplo teorilerinin yayılmasının ardından İngiltere'de baz istasyonlarına saldırılar düzenlendi. Telekom altyapısına zarar verilmesinin salgınla mücadeleye engel olacağı uyarıları yapılıyor.

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Koronavirüs pandemisi ile 5G teknolojisi arasında bir bağlantı olduğuna yönelik komplo teorilerinin ardından İngiltere'de bazı baz istasyonu direkleri yakıldı.

Birmingham ve Liverpool'da ve Merseyside'da cep telefonu baz istasyonlarının yakıldığı belirtildi.

Kabine Ofisi Bakanı Michael Gove 5G ile koronavirüs arasındaki bağlantı iddialarını "tehlikeli bir safsata" diye niteledi.

BBC'de yer alan habere göre Dijital, Kültür, Medya ve Spor Departmanı'ndan yapılan açıklamada 5G ile koronavirüs arasındaki bağlantıya dair "kesinlikle hiçbir inandırıcı kanıt yok" denildi. 

Merseyside polisi Aigburth'te Cuma günü telekomünikasyon tesisatına yönelik kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Öte yandan sözkonusu kundaklama olayına dair olduğu ileri süren görüntüler kısa süre sonra Youtube ve Facebook'ta paylaşıldı ve videoda mobil teknoloji ile Kovid-19 arasında bir bağ olduğuna ilişkin komplo teorisine yer verildi. Ancak yakılan tesisatın 5G teknolojisiyle bir ilgisi olup olmadığı henüz netleşmedi.

Merseyside İtfaiyesi, Liverpool'un kuzeyinde Melling köyünde başka bir kundaklama olayına dair de inceleme başlatıldığını bildirdi.

Birmingham'da ise bir telekomünikasyon tesisindeki kulede büyük bir yangın çıktığı bildirildi ancak olayın 5G ile koronavirüs arasında ilişki kuran komplo teorileriyle ilgisi olup olmadığının henüz net olmadığı kaydedildi.

Hükümetin koronavirüsle ilgili günlük brifinginde konuşan Kabine Ofisi Bakanı Gove, 5G ile Kovid-19 arasında bağlantı kuran komplo teorilerini "safsata, aynı zamanda tehlikeli bir safsata" diye niteledi.

Ulusal Sağlık Sistemi Direktörü Stephen Powis ise 5G altyapısının hem evlerinde kalmaları istenen genel nüfus hem de virüse karşı sağlık hizmetlerinin devamı için kritik önemde olduğunu söyledi.

Powis "Bu acil durumla baş etme konusunda ihtiyacımız olan altyapıya karşı eyleme girişilmesi öfke ve tiksinti verici" dedi.

Mobile UK'den yapılan açıklamadaysa çalışanlarının taciz ve tehditlere maruz kaldığı belirtildi.
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