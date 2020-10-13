Samanyolu Haber /Sağlık / Koronavirüsü ağır atlatan hastalarda nörolojik belirtiler görüldü /13 Ekim 2020 20:23

Koronavirüsü ağır atlatan hastalarda nörolojik belirtiler görüldü

ABD'de koronavirüse yakalanan ve hastalığı ağır bir şekilde geçiren kişilerin çoğunda nörolojik belirtiler tespit edildiği belirtildi.

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ABD'nin Chicago kentinde bulunan hastane ve tıp merkezinde bulunan 509 Covid-19 hastasının verileri üzerinde yapılan çalışma sonucunda, hastaneye yatışı yapılan hastaların çoğunda nörolojik belirtiler tespit edildi.

‘Annals of Clinical and Translational Neurology’ dergisinde yayınlanan çalışmada, "Hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarının beşte dördünden fazlasında meydana gelen nörolojik belirtilerin sıklığı tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

Chicago’da bulunan 9 hastane ve bir tıp merkezine Mart ve Nisan aylarında yatış yapan 509 Koronavirüs hastasının verilerinden elde edilen sonuçlara göre, hastaların yüzde 42,2'sinin hastaneye gitmeden önce nörolojik semptomlar yaşamaya başladıkları kaydedildi.

Genel olarak araştırmacılar, Covid-19 hastalığı süresince hastaların yüzde 82'sinin baş ağrısı veya ensefalopati gibi değişmiş beyin fonksiyonu veya yapısı olduğunu buldu. Nörolojik belirtilerde hastaların yüzde 45'inde kas ağrısı, yüzde 37,7'sinde baş ağrısı, yüzde 32'sinde ensefalopati, yüzde 30'unda baş dönmesi, yüzde 16'sında tat duyusu kaybı, yüzde 11,4'ünde koku kaybı görüldü.

Veriler, nörolojik belirtileri olanların, olmayanlara göre yaklaşık 8 güne karşı 5 gün daha uzun hastanede kaldıklarını ve özellikle ‘ensefalopatisi’ olanların hastanede geçirdikleri ortalama sürenin üç kattan daha uzun olduğunu gösterdi. 

Ensefalopati hastalığı nedir?

Ensefalopati, beyin hastalığı, hasar veya arıza anlamına gelen genel bir terimdir. Beynin işleyişinin etkilendiği bir hastalıktır.
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