Koronavirüsü atlatanlar için önemli tespit! Eskisi gibi olamıyorlar...

Hong Kong Hastanesi İdaresi, yeni tür koronavirüs hastalığını atlatan kişilerin hızlı yürüyüş sırasında akciğer fonksiyonunun azalması ve nefes darlığı konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini belirtti.





Spuntik'in haberine göre Hong Kong Hastanesi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs hastalığını atlatmış olan 12 kişiden oluşan bir grup üzerinde yapılan araştırma sonrası böyle bir sonuca ulaşıldığı kaydedildi.





DAHA ÖNCE YAPABİLDİKLERİNİ YAPAMIYORLAR

Hong Kong Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Merkezi Başkanı Margaret Owen Zeng, hastalığı atlatanlardan iki veya üçünün daha önce yapabildiklerini yapma yeteneğinden yoksun kaldığını belirterek, "Hızlı yürürken nefes darlığı çekiyorlar. Bazı hastaların akciğer fonksiyonlarında yüzde 20 ila 30'luk bir düşüş görülüyor" dedi.





FİZYOTERAPİ UYGULANIYOR

Bu hastaların solunum fonksiyonlarının ne kadar zayıfladığını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirten Owen Zeng, hastalara akciğerleri güçlendirmek için fizyoterapi uygulandığını ifade etti.