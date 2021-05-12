Türk Tabipleri Birliği, bilim insanlarının ilacın yan etkileri konusundaki uyarılarına rağmen yetkililerin adım atmakta geciktiği eleştirisinde bulundu. CHP konuyu TBMM'ye taşıdı. Türkiye gibi birçok ülkede Covid tedavisi protokolü, ilaç kullanımını da kapsıyor.





Peki koronavirüsü ilaçla yenmek gerçekten mümkün mü?





BBC Future'dan Pavol Bardy, Fred Anston ve Oliver Bayfield; virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığının küresel çapta bilinen, kanıtlanmış bir tedavisinin ya da ilacının olmadığını vurguluyor.





Öte yandan pek çok ülkede resmi protokol ve rehberlerde tedavi için önerilen bazı ilaçlar var.





Türkiye'de salgınla mücadelede hastalığın hem evde hem de hastanedeki tedavisinde Covid ilaçları önemli bir yer tutuyor. Bazı ilaçlar filyasyon ekiplerince ücretsiz olarak evlere getiriliyor ve dağıtılıyor.







