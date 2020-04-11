Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs'ü, kıyafet ve ayakkabıyla eve getirme olasılığı var mı? /11 Nisan 2020 00:09

Koronavirüs'ü, kıyafet ve ayakkabıyla eve getirme olasılığı var mı?

İngiliz sağlık uzmanları, yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) ayakkabı tabanına bulaşarak eve girebileceği konusunda uyardı.

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Koronavirüs'ün ayakkabı tabanına bulaşıp eve girebileceği uyarısında bulunan İngiliz sağlık uzmanları, salgın sırasında dışarıya çıkmak için sadece bir çift ayakkabı kullanma tavsiyesinde bulundu.

Sputnik'in haberine göre; İngiliz Channel 4 televizyonundaki 'Coronavirus: How Clean Is Your House' adlı programına katılan sağlık uzmanları, "Eve girince hemen ayakkabınızı çıkarın. Çoğu ayakkabı gözenekleri olmayan kauçuk tabana sahip, virüs bu tabanlar üzerinde 5 güne kadar hayatta kalabiliyor" dedi.

Ayrıca ayakkabıları, evin girişinde yaşama alanının dışında bırakmayı tavsiye eden uzmanlar, sokak kıyafetinin eve döndükten hemen sonra yıkanması gerektiğini, virüsün kıyafet üzerinde 24 saate kadar hayatta kalabildiğini kaydetti.
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