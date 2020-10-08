Koronavirüsü nezle, grip ve alerjiden ayırt etme yolları neler?

Tüm dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs, mevsim değişikliği yaşanılan şu günlerde grip, nezle ve alerjik reaksiyonlarla benzer belirtiler gösterebiliyor.



Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş görüldüğünü belirten uzmanlar, "Ardından kuru ökürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor. Özellikle yaşı ilerlemiş ve kronik hastalığı olanların Covid-19'u daha ağır yaşadıkları biliniyor. Birçok kişi ise hastalığı hafif belirtilerle ve evde atlatıyor. Solunum yollarını etkileyen korona virüsün birçok belirtisi bulunuyor. Koronavirüse yakalanmış hastaların gösterdiği semptomlar zaman zaman nezle grip ve alerjide görülen semptomlarla karıştırılabiliyor" diyor.





EN TEMEL SEMPTOM ŞİDDETLİ SOLUNUM ZORLUĞU

Koronavirüsün temel belirtileri olarak ateş, yorgunluk, öksürük, kuru öksürük, solunum zorluğu görüldüğü, bazen de hastalarda ağrı, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve ishal gibi şikayetlerin de olabileceği belirtilirken Covid-19’u diğerlerinden ayıran en temel semptomun şiddetli solunum zorluğu olduğu bildiriliyor.

Öte yandan şiddetli solunum zorluğu nezle ve gripte görülmezken alerjisi olan hastalarda bazen bu semptoma rastlanıyor. Soğuk algınlığı olarak da adlandırılan nezlede görülen temel semptomlar, hapşırma, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı.





HAPŞIRMA VE BURUN TIKANIKLIĞI KORONAVİRÜSTE HİÇ GÖRÜLMÜYOR





Hapşırma ve burun tıkanıklığı koronavirüste hiç görülmezken bazı hastalarda boğaz ağrısı tespit ediliyor. Ancak solunum zorluğu, öksürük ve kuru öksürük gibi korona virüs belirtileri nezleye yakalanmış hastalarda görülmüyor.





Alerjinin temel semptomları arasında hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve gözde sulanma bulunuyor. Yorgunluk, kuru öksürük, solunum zorluğu ve öksürük ise zaman zaman görülüyor. Ancak koronavirüs temel semptomlarından ateşe, alerji geçiren hastalarda rastlanmıyor.





Koronavirüsün en çok benzerlik gösterdiği hastalık türü grip. Virüs kaynaklı bu iki hastalığın gösterdiği semptomlar birbirine çok benziyor. Her iki hastalıkta da ateş, yorgunluk, kuru öksürük sık görülüyor. Ancak solunum zorluğu Covid-19’a yakalanmış çoğu hastada görülürken gribe yakalanmış kişiler bu belirtiyi göstermiyor."