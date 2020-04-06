Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs'ü yenen Resmiye Nine beyin kanaması geçirdi /06 Nisan 2020 22:10

Koronavirüs'ü yenen Resmiye Nine beyin kanaması geçirdi

Umreden oğlu ve gelininin gelmesinin ardından yeni tip koronavirüse yakalanan ve hastalığı yenen 86 yaşındaki Resmiye Işık, beyin kanaması geçirdi.

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Sakarya’da yaşayan ve hipertansiyon ile kalp, akciğer rahatsızlıkları bulunan 86 yaşındaki Resmiye Işık, 12 Mart’ta umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret edince, korona virüsüne yakalandı. Oğlu ve gelininde korona virüsü testi pozitif çıkan Resmiye nine 22 Mart’ta hastaneye kaldırıldı.  Resmiye Işık tedavisinin ardından 1 Nisan’da taburcu edildi.

Koronavirüsü ilerleyen yaşı ve kronik rahatsızlıklarına rağmen yenen Resmiye Işık, hastalıkla mücadele eden birçok kişiye de umut oldu. Ancak Işık taburcu edildikten 6 gün sonra beyin kanaması geçirdi. Işık yeniden yoğun bakıma alındı.

Haberi Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce sosyal medya hesabından duyurdu. Yüce paylaştığı mesajda, “Eski topraklar, ulu çınarlar, ellerinizden öpüyorum. Pek çok kronik rahatsızlığına rağmen korona virüsünü yenerek hepimize umut olan 86 yaşındaki hemşehrimiz Resmiye teyzem beyin kanaması sebebiyle hastaneye kaldırılmış. Kendisine acil şifalar dilerim” dedi.
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