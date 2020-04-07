Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs'ün başlangıç noktası Vuhan dünyaya açıldı /07 Nisan 2020 23:18

Koronavirüs'ün başlangıç noktası Vuhan dünyaya açıldı

Koronavirüs'ün ilk görüldüğü bölge olan Vuhan'ın tüm giriş çıkışlarının yeniden açıldığı ifade edildi.

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı Çin'in Vuhan kentinde tüm giriş ve çıkışlar açıldı.

Çin’de, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının başladığı ve 76 gün boyunca dış dünya ile bağlantısı tamamen kesilen Vuhan kentinin tüm giriş ve çıkışlar açıldı.

Vuhan’ın girişindeki tüm yollar trafiğe açılırken insanların araçlarıyla kentten çıkmalarına izin verildi.

Vuhan, Covid-19 salgını yüzünden 23 Ocak’tan bu yana dış dünyadan tecrit edilmişti. Metro, otobüs ve feribotlar dahil kentle tüm ulaşım kesilmişti. Havalimanı ve demiryolu garları da kapatılmıştı. Vuhan sakinlerine özel izin olmadan kentten ayrılmaları yasaklanmıştı.

28 Mart’ta Vuhan’a trenlerin girişine izin verilmişti. Yarından itibaren trenlerin çıkışına da izin verileceği kentin kısmen hava ulaşımı da açılacak.
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