Koronavirüsün bitişi için tarih verdiler

Kimi uzmanlar ve bilim insanları, virüsün mevsimsel değişime göre azalma-artma seyri gösterebileceğini belirtirken, virüsün yapısının tam olarak bilinememesi nedeniyle bu konuda kesin bir yargıya varmaktan kaçınıyor.







Yine de yaz aylarında virüsün yayılma seyrinin düşeceğine dair tahminler yapılıyor.Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, salgının hız kesme süresi için dokuz haftaya işaret etti. Adıyaman, "Bizim danışmanlarımız var, uzmanlık derneklerinden, bizim ekiplerimiz var onların söylediği bir 9 haftayı bulur diyorlar, bir plato çizmesi için" ifadelerini kullandı.





Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz ise şu öngörülerde bulundu:





"Bu bağlamda biyoistatistiksel modellemelere göre önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğunu, hatta en kritik döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bir süre daha dişimizi sıkarsak, haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum. Unutulmamalı ki bu bizim elimizde. Özellikle bu iki hafta olmak üzere nisan ayı içerisinde evde ne kadar sıkılırsak, bunun meyvelerini o kadar erken toplarız."





Adıyaman ise, "İlk defa bir koronavirüs pandemisiyle karşılaşıyor insanlık. Dolayısıyla tam nasıl bir virüsün nasıl bir yol izleyeceğini tam bilemiyorlar. Burada bilgi eksikliği var. Onun için diğerlerinden farklı olabilir. Normal şartlar altında yaz ayına gelirken sönümlenirdi, ufak tefek şeyler kalırdı ama bunu bilemiyorlar onun için de bizim arkadaşlarımız bunun dokuz haftaya hatta 11 haftaya kadar uzayabileceğini söylüyorlar. Bunu zaman gösterecek" yorumunu yaptı.