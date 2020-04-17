Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüsün bulaşma süresi açıklandı /17 Nisan 2020 10:04

Koronavirüsün bulaşma süresi açıklandı

Epidemiyologlar, virüs bulaşma vakalarının yüzde 44’ünün taçıyıcıda ilk semptomların görülmesinden önce başladığını açıkladı.

SHABER3.COM

Koronavirüs vakalarının yüzde 40'ından fazlasının, taşıyıcıların hastalığın ilk semptomlarını yaşamaya başlamadan önce ortaya çıktığı ortaya çıktı.

Nature Medicine dergisinde yayınlanan, Guangzhou ve Hong Kong üniversitelerinden epidemiyologların araştırmasına göre, koronavirüs vakalarının yüzde 40'ından fazlası, taşıyıcılar hastalığın semptomlarını yaşamaya başlamadan önce ortaya çıkıyor.

Bilim insanlarının bulguları, Kovid-19'un erken bir aşamada tespit edildiği 94 hastanın analiz sonuçlarına dayanıyor.

Araştırmacılar, insan vücudundaki maksimum viral partikül sayısının enfeksiyonun ilk günlerinde oluştuğunu ve taşıyıcı olarak tehlikesinin, semptomların başlamasından 0.7 gün önce zirveye ulaştığını tespit etti.

Epidemiyologlar, virüs bulaşma vakalarının yüzde 44’ünün taçıyıcıda ilk semptomların görülmesinden önce başladığını belirtti.

Bilim insanları, araştırma sonuçlarının Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlerde kullanılabileceğini kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronavirüsün bulaşma süresi açıklandı Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Gergerlioğlu: Halkımız şahitliğini göstermiş; bizler de şahidiz

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Kavşağa giren araç öyle bir uçtu ki!

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Yanan uçağın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kırmızı ışık dur demektir

Kırmızı ışık dur demektir

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Tonlarca ağırlığındaki Vinçin freni patlayınca

Köprüde kaza

Köprüde kaza

Yol kenarında polisi eziyordu

Yol kenarında polisi eziyordu

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

Erdoğan’ı yalanlayan görüntü: Faturasını ödeyemeyen esnafın elektriğini böyle kestiler

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

AKP'li belediye başkanı tartıştığı kişiye bıçak çekti

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu

İstanbul'da gece deprem uğultusu duyuldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:33:09