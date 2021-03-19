Koronavirüs'ün kaynağı bulundu mu? DSÖ ekibininden yeni iddia

DSÖ delegasyonu bu yıl Çin'e seyahat ederek araştırmalarda bulunmuştu. Ekipten bir üye olan zoolog Peter Daszak, Çin'deki vahşi yaşam çiftliklerine işaret etti. Çin, vahşi yaşam çiftliklerini Şubat 2020'de kapatmıştı.
Satıcılara Hayvan Tedarik Ediliyordu
Daszak, gezi sırasında, DSÖ ekibinin bu vahşi yaşam çiftliklerinin Wuhan'daki Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı'ndaki satıcılara hayvan tedarik ettiğine dair yeni kanıtlar bulduğunu belirtti.
ABD merkezli NPR radyosunda açıklamalarda bulunan Dazsak, Çin'in yönetim tutumuna bakılırsa (kapatma kararı) bu çiftliklerin, güney Çin'deki yarasalarda bulunan koronavirüsün Wuhan'daki insanlara ulaşması için en olası yol olduğunu düşündüklerini söyledi.
Egzotik Hayvanları Burada Esaret Altında Yetiştiriyorlardı
Kapatılan bu vahşi yaşam çiftlikleri, Çin hükümetinin 20 yıldır teşvik ettiği bir projenin parçasıydı.
Daszak, "Misk kedisi, kirpi, pangolinler, rakun köpekleri ve bambu fareleri gibi egzotik hayvanları alıyorlar ve onları esaret altında yetiştiriyorlar" diyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibinin araştırmalarına ilişkin bulguları önümüzdeki iki hafta içinde açıklaması bekleniyor. Ekip, bu çiftlikler üzerinde duruyor.
Ekibin araştırma bulgularını önümüzdeki iki hafta içinde açıklaması bekleniyor. Daszak ekibin bu çiftlikler üzerinde durduğunu söylüyor.
"Çin kırsal nüfusu yoksulluktan kurtarmanın bir yolu olarak vahşi yaşam çiftçiliğini teşvik etti" diyen Daszak, bu çiftliklerin koronavirüsün yarasadan başka bir hayvana ve oradan da insanlara sıçradığı bir yayılma noktası olabileceğini düşünüyor.