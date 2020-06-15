Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüsün mutant versiyonu ortaya çıkartıldı /15 Haziran 2020 22:32

Koronavirüsün mutant versiyonu ortaya çıkartıldı

Koronavirüsün mutasyon geçiren versiyonunun bulaşma oranını 10 kat daha artırdığının tespit edildiği belirtiliyor.

SHABER3.COM

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre koronavirüsün D614G adı verilen mutant versiyonu, virüsün 10 kat daha hızlı yayılmasına neden oluyor.

ABD’li bilim insanları yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının bazı ülkelerde diğerlerine göre daha fazla ölümcül olduğunu araştırdı. 

ABD’de Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsün mutasyona uğrayan bir türü nedeniyle ABD’nin New York kenti, İtalya ve İngiltere’de 10 kat daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

Koronavirüsün D614G adı verilen mutant versiyonu, sadece daha bulaşıcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda orjinal virüsten 4 kat daha fazla taç yapısına sahip. Bu onun insan hücrelerine daha fazla ve kalıcı şekilde tutunmasına neden olarak ölüm riskini de dörde katlıyor. 

Bilim insanları bir süredir neden bazı bölgelerde diğerlerine göre daha fazla korona virüs ölümünün yaşandığını anlamaya çalışıyor. Yapılan çalışmada dünyanın en yüksel ölüm oranına sahip İtalya, İngiltere ve New York şehrinde D614G mutasyonun yüksek miktarlarda dolaştığı bulundu.

DÜŞÜK MİKTARLARDA KOLAYCA YAYILIYOR

İngiltere’de yer alan Reading Üniversitesi’nden virolog Profesör Ian Jones, araştırmayı değerlendirerek, “Evet mutant virüs daha bulaşıcı. Çalışma oldukça iyi. Bu durum virüsün düşük miktarlarda olsa dahi kolayca yayılabileceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre koronavirüsün D614G adı verilen mutant versiyonu, virüsün 10 kat daha hızlı yayılmasına neden oluyor.

ABD’li bilim insanları yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının bazı ülkelerde diğerlerine göre daha fazla ölümcül olduğunu araştırdı. 

ABD’de Scripps Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsün mutasyona uğrayan bir türü nedeniyle ABD’nin New York kenti, İtalya ve İngiltere’de 10 kat daha bulaşıcı olduğu açıklandı.

Koronavirüsün D614G adı verilen mutant versiyonu, sadece daha bulaşıcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda orjinal virüsten 4 kat daha fazla taç yapısına sahip. Bu onun insan hücrelerine daha fazla ve kalıcı şekilde tutunmasına neden olarak ölüm riskini de dörde katlıyor. 

Bilim insanları bir süredir neden bazı bölgelerde diğerlerine göre daha fazla korona virüs ölümünün yaşandığını anlamaya çalışıyor. Yapılan çalışmada dünyanın en yüksel ölüm oranına sahip İtalya, İngiltere ve New York şehrinde D614G mutasyonun yüksek miktarlarda dolaştığı bulundu.

DÜŞÜK MİKTARLARDA KOLAYCA YAYILIYOR

İngiltere’de yer alan Reading Üniversitesi’nden virolog Profesör Ian Jones, araştırmayı değerlendirerek, “Evet mutant virüs daha bulaşıcı. Çalışma oldukça iyi. Bu durum virüsün düşük miktarlarda olsa dahi kolayca yayılabileceği anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

30'U AŞKIN MUTASYON GERÇEKLEŞTİ

Araştırmacılar, dünyanın her yerinde korona virüsün poülasyonların genetik yapılarına uyum sağlamak için  çeşitli mutasyonlara uğradığını ve şu ana kadar 30’u aşkın türün tespit edildiğini açıkladı. Ancak D614G’nin açık ara farkla en zararlısı olduğu açıklandı.

Çalışmanının başyazarı Dr. Hyeryum Chloe, “Söz konusu mutasyon diğerlerine göre çok daha bulaşıcı ve ölümcül. Koronavirüs insanların akciğerlerinde bulunan ACE2 reseptörlerine sahip olduğu taç yapılar aracılığıyla tutunuyor. D614G ise çok sayıda taç yapıya sahip ve bu durum insan organlarına daha fazla zarar anlamına geliyor” dedi.

Öte yandan, dünyada korona virüs nedeniyle 430 bini aşkın kişi yaşamını yitiriken, vaka sayısı 8 milyonu aştı.
Araştırmacılar, dünyanın her yerinde korona virüsün poülasyonların genetik yapılarına uyum sağlamak için  çeşitli mutasyonlara uğradığını ve şu ana kadar 30’u aşkın türün tespit edildiğini açıkladı. Ancak D614G’nin açık ara farkla en zararlısı olduğu açıklandı.

Çalışmanının başyazarı Dr. Hyeryum Chloe, “Söz konusu mutasyon diğerlerine göre çok daha bulaşıcı ve ölümcül. Koronavirüs insanların akciğerlerinde bulunan ACE2 reseptörlerine sahip olduğu taç yapılar aracılığıyla tutunuyor. D614G ise çok sayıda taç yapıya sahip ve bu durum insan organlarına daha fazla zarar anlamına geliyor” dedi.

Öte yandan, dünyada korona virüs nedeniyle 430 bini aşkın kişi yaşamını yitiriken, vaka sayısı 8 milyonu aştı.
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