Koronavirüsün nereden geldiği hala açıklanmadı

Avustralya, Adelaide'deki Flinders Üniversitesi'nden Profesör Nikolai Petrovsky tarafından yazılan ve dünya çapında 25 uzamanın daha imzaladığı açık mektupta, DSÖ ekibinin koronavirüsün kökenini araştırmak üzere Çin'de çalışmalar yürütmesine rağmen hala kesin bir bulgu elde edilemediği belirtildi.





Mektubun amacını 'virüsün kaynağını henüz dünyada kimsenin belirleyemediğini ve araştırmalara devam edilmesi gerektiğinin küresel olarak kabul edilmesi gerektiği' olarak açıklayan Petrovsky, "Bu noktada, bir yıl öncekinden daha ileride değiliz" ifadelerine yer verdi.





Petrovsky, "Tüm olasılıklar hala masada ve henüz bunlardan birini ihtimal dışı bırakabilecek tek bir bağımsız bilimsel veri parçası görmedim" dedi ve şu an için herhangi bir olasılığı dışlamanın da 'mantıklı olmayacağını' vurguladı.





'Bilim böyle işleyemez'

DSÖ'nün 'tam ve sınırsız bir soruşturma yürütmek için yetki, bağımsızlık veya gerekli erişimlere sahip olmadığı' da belirtilen mektupta, "Açık fikirli olmalıyız. 'Hassas' oldukları gerekçesiyle bazı yerlerden uzak duramayız. Bilim böyle işleyemez" denildi.





Çin daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin nisan ayında DSÖ'ye yaptığı uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye ihracat kısıtlamaları getirmişti. Çin'in bu tutumu şeffaflık tartışmalarına neden olurken, daha sonra DSÖ ile Çin arasında anlaşmaya varılmış ve uzman bir heyet virüsün ilk kez tespit edildiği Vuhan kentinde araştırma yürütmüştü.





Araştırmanın ardından geri dönen ekipten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,Kovid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezlerin hala masada olduğunu bildirmişti.





DSÖ ekibinin lideri Peter Ben Embarek de "Virüs, aralıkta (2019) Vuhan'da yaygın şekilde dolaşıyordu, bu yeni bir bulgu" demişti.





Yine ekipte yer alan St. Petersburg Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü'nden Vladimir Dedkov ise kentteki deniz mahsulleri pazarında koronavirüsün bulaşması için tüm koşulların bulunduğunu, fakat bunun virüsün tam da burada ortaya çıktığı anlamına gelmediğini belirtmişti.