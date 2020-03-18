Koronavirüs'ün son bilançosu açıklandı: Ölü sayısı 8 bine yaklaştı









Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’da da vakaların yükselmesine neden oldu. İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 503’e yükselirken; vaka sayısı da 31 bin 506’ya çıktı.





İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 988’E YÜKSELDİ





İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı. Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 988’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 16 bin 169’a çıktığını bildirdi.





ABD’DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ





ABD’de de koronavirüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 6 bin 524 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 113 olarak açıklandı. ABD’de 1708 vaka ile en fazla vakanın bulunduğu New York kentinde 16 kişi hayatını kaybetti. Vakaların en çok görüldüğü eyaletler başlıca Washington ve Kaliforniya oldu. 55 kişinin hayatını kaybettiği Washington eyaletinde 1013 vaka bulunurken; 13 kişinin yaşamını yitirdiği Kaliforniya’da ise 718 vaka bulunuyor.





ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ





Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi. Almanya’da vaka sayısı bugün 9 bin 367’ye yükselirken; 26 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 7 bin 730 kişide virüs tespit edildiği ve 175 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İspanya’da ise vaka ve ölü sayısında kritik bir artış görüldü. 11 bin 826 vakanın görüldüğü İspanya’da koronavirüse bağlı olarak 533 kişi hayatını kaybetti.





İNGİLTERE’DE ÖLÜ SAYISI 72, VAKA SAYISI 1960





İngiltere’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 72’ye yükseldiği bildirildi. Vaka sayısının ise ülke genelinde 1960’a ulaştığı açıklandı