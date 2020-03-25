Koronavirüs'ün vurmadığı tek yer!

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) Antarktika dışında tüm dünyayı sardı.





Başta Asya, Avrupa ve Amerika kıtasını vuran Koronavirüs'ün tek vurmadığı kıta olan Antarktika'da sadece 4 bin kişi yaşıyor.





Bu kıtada ikamet edenler küresel bir kriz haline gelen Koronavirüs'ü dünyanın bu çok uzak köşesinden takip ediyor.





Uzmanların soğuk havada yaşama ihtimali daha fazla dediği Koronavirüs'ün şu anda tek görülmediği yer Antarktika: Neredeyse tamanı buz ve karla kaplı.





Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan haberde, Antarktika kıtasında araştırma için bulunan İtalyan Alberto Della Rovere ülkesinde yaşanan felaketi dünyanın bir ucunda endişe ile takip ediyor.





İTALYAN EKİP AİLELERİ ADINA ENDİŞELİ





WhatsApp üzerinden İtalya'daki akrabaları ve arkadaşlarıyla konuşan 35 kişilik İtalyan araştırma ekibinin lideri Alberto Della Rovere, "Şu anda burada daha güvendeyiz. Arkadaşlarımız da bize bunu söylüyor, ancak biz burada hem yakınlarımız hem de ülkemiz için endişeliyiz." dedi.





"Şu anda Antarktika dünyanın en güvenli yeri." diyen Rovere, dışarıyla irtibatları olmadığı için Koronavirüs bulaşma ihtimalinin bulunmadığını belirtiyor.





Rovere, Koronavirüs bulunmamasına rağmen Antarktika'ya sınırlı sayıda giriş ve çıkış yapanların düzenli doktor kontrolünden geçtiğini ifade ediyor.





Antarktika'da birçok ülkenin araştırma ekipleri bulunuyor. ABD'nin araştırma ekibinden yer alan Amundsen-Scott da gönderdiği bir fotoğrafın altına, "Bizim için endişelenmeyin." notunu düştü.





Antarktika'da bulunanlar şu anda Koronavirüs olmadan hayatlarını idame ettiriyor, ancak bu onlar için tehlike yok anlamına gelmiyor.





ANTARKTİKA'DA 28 ÜLKENİN ARAŞTIRMA İSTASYONU VAR





Virüs Antarktika'ya ulaşırsa karantina merkezleri kurulamadığı ve yeterli tıbbi malzeme olmadığı için bu kıtadakiler daha büyük risk altında olacak.





Şu anda Antarktika kıtasında 28 ülkenin araştırma istasyonları bulunuyor. En büyük istasyon ise ABD'ye ait bulunuyor. Antarktika'nın Ross Ice Shelf bölgesinde bulunan McMurdo İstasyonu'nda bin kişi yaşıyor.





EN FAZLA ZİYARETÇİ EKİM-ŞUBAT DÖNEMİNDE





Buraya gelenler bir ya da iki dönem kalıyor ve araştırmalara katkıda bulunuyor.





Antarktika'da nüfusun en yoğun olduğu dönem ise ekim-şubat ayları arası. Bu dönem Antarktika için yaz anlamına geliyor. Yaz aylarında tatil maksadıyla gelen insanları sayısı da artıyor.

---





---





---