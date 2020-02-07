Samanyolu Haber /Dünya / "Koronavirüsün yayılma hızı düşüyor" /07 Şubat 2020 23:55

"Koronavirüsün yayılma hızı düşüyor"

Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan yeni koronavirüs açıklamasında, hastalığın son 2 günde yayılma hızının düştüğüne dikkat çekildi.

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Dünya Sağlık Örgütü’nden yapılan yeni koronavirüs açıklamasında, hastalığın son 2 günde yayılma hızının düştüğüne dikkat çekildi. Öte yandan korunma ekipmanı temininde sıkıntı çekiliyor.

Dünyayı tehdit eden koronavirüs konusunda açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), umutlandırıcı haber verdi.

HIZ DÜŞÜYOR AMA TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALI

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son 2 günde virüsün yayılma hızının düştüğü bilgisini paylaştı. Fakat tedbirli hareket etmeyi sürdürme tavsiyesinde bulundu.

EKİPMAN TEMİNİNDE SIKINTI YAŞANIYOR

Ghebreyesus, virüsten korunmada katkı sağlayan eldiven, maske ve özel elbise gibi ekipmanlarının temininde dünya çapında sıkıntı çekildiğini de ifade etti.

TÜRK ŞİRKETLERİ SİPARİŞ YETİŞTİRMEK İÇİN 24 SAAT ÇALIŞIYOR

Koronavirüsün menşei Çin, Türkiye dahil birçok ülkeden koruyucu maske talebinde bulunmuştu. Türk şirketleri maske siparişlerini yetiştirebilmek için 24 saat esasıyla üretim yapıyor.

VİRÜSE KARŞI AŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çin Hubey eyaleti Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs, şimdiye kadar 637 kişinin hayatına mal oldu. Sağlık otoriteleri virüse karşı aşı çalışmalarını sürdürüyor.
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