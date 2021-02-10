Samanyolu Haber /Sağlık / Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı /10 Şubat 2021 20:00

Koronavirüsün yeni belirtileri ortaya çıktı

İngiltere'de yapılan bir araştırma, titreme, iştahsızlık, baş ve kas ağrısının yeni tip koronavirüs (Covid-19) semptomları arasında olabileceğini ortaya koydu.

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Imperial College'ın İngiltere'de 1 milyondan fazla kişinin katılımıyla yaptığı araştırma, Covid-19'un koku ve tat kaybı, ateş ile öksürüğün yanı sıra başka semptomları da olabileceğini gösterdi.

Haziran 2020-Ocak 2021 döneminde yapılan testler ve anketlere dayanan araştırma, bazı hastaların ateş ve öksürük gibi semptomları hiç göstermediği ancak kişilerde titreme, iştahsızlık, baş ve kas ağrısı olabileceğini belirledi.

YAŞLARA GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Araştırma, yaşlara göre semptomların değişiklik gösterebileceğini ortaya koydu.Buna göre, titreme, tüm yaşlardaki pozitif vakalarda görülürken, 5-17 yaş aralığındakilerde baş ağrısı, 18-54 yaş aralığı ile 55 yaş ve üzeri bireylerde iştah kaybı daha fazla oldu. Kas ağrısı ise 18-54 yaş aralığındakilerde rapor edildi.

Enfekte olmuş 5-17 yaş aralığındaki çocukların ateş, öksürük ve iştah kaybı bildirme olasılığı, yetişkinlere göre daha düşük oldu.

"YENİ BULGULAR, COVİD-19'LU BİRÇOK KİŞİNİN TEST EDİLMEYECEĞİNİ GÖSTERİYOR"

İngiltere'de halkın sadece klasik semptomlardan herhangi birini göstermesi durumunda Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor. Ancak araştırmacılar, klasik semptomlara göre test yapılması durumunda enfeksiyon taşıyan kişilerin yaklaşık yarısının tespit edilebildiğini düşünüyor. Ek semptomların dahil edilmesi durumunda ise tüm semptomatik vakaların dörtte üçüne ulaşılabileceği belirtildi.

Araştırma programının direktörü Profesör Paul Elliott, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu yeni bulgular, Covid-19'lu birçok kişinin test edilmeyeceğini ve bu nedenle kendilerini izole etmeyeceklerini gösteriyor. Çünkü semptomları, enfekte kişilerin belirlenmesine yardımcı olmak için kullanılan mevcut Halk Sağlığı kılavuzundaki semptomlarla eşleşmiyor" değerlendirmesinde bulundu.
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