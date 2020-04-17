Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs'ün yeni belirtisi ortaya çıktı /17 Nisan 2020 09:16

Koronavirüs'ün yeni belirtisi ortaya çıktı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için uzmanlar kuru öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı gibi şikayetlerinin belirtileri olduğunu duyurmuştu. Ancak vaka sayısı artıkça bazı ülkelerde yeni belirtileri ortaya çıktı..

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İtalyan ve İspanyol doktorlar, bacaklardaki döküntünün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) hastalığının başka bir belirtisi olabileceğini öne sürdü.

Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan beş İtalyan'dan biri cilt problemleri yaşıyor, bu tür semptomlar en çok çocuk ve ergenlerde görülüyor.


İspanyol Çocuk Doktorları Derneği, Koronavirüs döküntüsünün çiçek hastalığı veya kızamık sırasında ortaya çıkan döküntülere benzediğini belirtti. Genellikle ayak parmaklarında ortaya çıkan kızarıklık daha sonra iz bırakmadan iyileşiyor.

Doktorlardan 'dikkatli olun' uyarısı
Doktorlar, insanların bu tür döküntüleri ciddiye almalarını ve ortaya çıkması durumunda kendilerini izole etmeleri gerektiğini ifade etti. Doktorlar ayrıca, bu tür semptomların görülmesi durumunda sağlık kuruluşlarına gidilmemesini, ancak durumun dikkatlice takip edilmesini tavsiye etti.
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