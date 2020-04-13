Samanyolu Haber /Gündem / Korona'ya iyi gelen ilaç için yerli hammadde imkânı /13 Nisan 2020 23:30

Korona'ya iyi gelen ilaç için yerli hammadde imkânı

Koronavirüs'e de iyi geldiği ifade edilen ve daha önce sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin'in, basit başlangıç maddeleri kullanılarak laboratuvarda yerli imkanlarla sentezlendiği ifade edildi.

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Türk bilim insanları, koronavirüs (Covid-19) tedavisi için başvurulan ve daha önce sıtma ilacı olarak kullanılan klorokin'i, basit başlangıç maddeleri kullanılarak laboratuvarda yerli imkanlarla sentezlendi.

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Akın Akdağ, yaptığı açıklamada, 1940'lı yıllarda aktivitesi bulunan klorokinin sıtmanın etkin olduğu bölgelerde bu hastalığı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan bir ilaç olduğunu söyledi.

Euronews Türkçe'de yer alan haber göre pek çok ülkede Covid-19 tedavisi için daha önceden sıtma ilacı olarak reçetelendirilmiş hidroksiklorokin ve klorokin ilaçlarının kullanımına onay verildiğini hatırlatan Akdağ, bunun üzerine bu ilacın hammadde üretimini yerlileştirmeye olanak sağlayacak yöntemi geliştirmek için laboratuvarda deneysel çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Akdağ, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle klorokinin yapısını inceledik. İçindeki etken maddeleri iki ayrı koldan sentezlemek için çalışma yürüttük. Tamamen basit başlangıç malzemelerinden başlayarak 10 günde bu maddeyi yerli imkanlarla sentezlemeyi başardık. Deneysel amaçlı olduğundan sadece laboratuvarımızda olan malzemeleri kullanarak az miktarda klorokin sentezledik. Laboratuvarımızın bazı maddelere olan ihtiyacının karşılanması için proje desteği bulabilirsek daha büyük miktarlarda üretim yapabileceğimiz konusunda umutlarımız arttı."

Akdağ, klorokinin sentezlenmesinde pek çok patentli yöntem bulunduğuna işaret ederek, "Bizim yöntemimizde literatürde bulunmayan bazı basamaklar da var. Bunun için uluslararası yayın hazırlıklarına da başladık. Öğrencilerimizle birlikte çalışmamızda başarıya ulaşmış olmaktan oldukça mutluyuz." dedi.
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