Koronaya karşı 100 yıllık aşı denenecek

Bu kapsamda koronaya karşı yeni bir umut da 100 yıllık aşıda doğdu.







1921 yılında geliştirilen ve tüberkülozun yanı sıra diğer enfeksiyonlara karşı koruyuculuk sağlayabileceğine dair kanıt bulunan BCG (tüberküloz) aşısı koronavirüse karşı denenecek.





BCG aşısında umut gören gören bilim insanları İngiltere, Avustralya, Hollanda, İspanya ve Brezilya'da toplam 10 bin gönüllü üzerinde çalışmalara başladı.





100 yıllık aşının koronavirüse karşı etkili olup olmayacağı test edilecek.





Buna göre İngiltere'de Exeter Üniversitesi'nin liderliğinde başlatılan çalışma çerçevesinde BCG aşısı yapılacak bin gönüllünün Covid-19'a yakalanma oranları izlenecek.





Aşının büyük ölçüde Covid-19'a maruz kalma olasılıkları daha yüksek sağlık çalışanlarına yapılacağı belirtiliyor.





Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Profesör John Campbell, BCG'nin Covid-19 aşılarında başarılı sonuçlar alınana kadar birkaç yıl zaman kazanılmasını sağlayabileceğini ümit ettiklerini ifade etti.





Çocukken yapılan BCG aşısının Covid-19'a karşı etkili olduğu doğrulanırsa fayda sağlamak için bu kişilerin yeniden tüberküloz aşısı yaptırması gerekeceği düşünülüyor.





Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da BCG'nin, Covid-19'a has bir aşı geliştirilene kadar köprü görevi görme potansiyeline sahip olduğunu bildirmişti.





Klinik çalışmalar, BCG'nin Gine-Bissau'da yeni doğan ölümlerini yüzde 38, Güney Afrika'da burun, boğaz ve akciğer enfeksiyonlarını yüzde 73 oranında azalttığı ortaya koymuştu.





Hollanda'da yapılan araştırmalar da BCG'nin vücutta sarı humma virüsünün miktarını azalttığını göstermişti.