Samanyolu Haber /Sağlık / Koronaya karşı bir aşı daha geliştirildi /27 Mayıs 2021 20:50

Koronaya karşı bir aşı daha geliştirildi

Tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınına karşı aşılama uygulaması devam ederken, bir ilaç ve aşı daha geliyor.ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ecza firması GlaxoSmithKline ve biyoteknoloji firması Vir'in geliştirdiği antikor tedavisine acil kullanım ruhsatı verdi. İlaç, koronavirüsü hafif ila orta derecede geçiren 12 yaş üstü kişilerin tedavisi için kullanılacak.

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FDA, Sotrovimab adlı antikor ilacının koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan veya oksijen tedavisi gerektiren hastalar için onaylanmadığını da vurguladı.Sotrovimab, vücudun enfeksiyonla savaşmak için ürettiği doğal antikorları taklit eden monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfına ait.

Antikor tedavisinin gelecek haftalarda korona hastalarının kullanımına sunulacağı açıklandı.İlaç firmaları Regeneron ve Eli Lilly'nin de benzer COVID-19 tedavileri ABD'de acil kullanım ruhsatı almıştı.

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) geçen hafta, ağır hastalık riski altında olan ancak ek oksijene ihtiyaç duymayan Covid-19 hastaları için Sotrovimab kullanımına destek vermişti.

Öte yandan GlaxoSmithKline ile Fransız ilaç firması Sanofi, 2021 sonuna kadar onay almayı umdukları rekombinant koronavirüs aşı adayı için son aşama insanlı deneylere başladılar.Olumlu bir üçüncü faz sonucu bekleyen aşı, bu yılın dördüncü çeyreğinde onaylanabilir.
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