Koronaya karşı bir aşı daha geliştirildi

FDA, Sotrovimab adlı antikor ilacının koronavirüs nedeniyle hastaneye yatırılan veya oksijen tedavisi gerektiren hastalar için onaylanmadığını da vurguladı.Sotrovimab, vücudun enfeksiyonla savaşmak için ürettiği doğal antikorları taklit eden monoklonal antikorlar adı verilen bir ilaç sınıfına ait.





Antikor tedavisinin gelecek haftalarda korona hastalarının kullanımına sunulacağı açıklandı.İlaç firmaları Regeneron ve Eli Lilly'nin de benzer COVID-19 tedavileri ABD'de acil kullanım ruhsatı almıştı.





Avrupa İlaç Dairesi (EMA) geçen hafta, ağır hastalık riski altında olan ancak ek oksijene ihtiyaç duymayan Covid-19 hastaları için Sotrovimab kullanımına destek vermişti.





Öte yandan GlaxoSmithKline ile Fransız ilaç firması Sanofi, 2021 sonuna kadar onay almayı umdukları rekombinant koronavirüs aşı adayı için son aşama insanlı deneylere başladılar.Olumlu bir üçüncü faz sonucu bekleyen aşı, bu yılın dördüncü çeyreğinde onaylanabilir.