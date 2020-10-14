Koronaya karşı ikinci kötü haber: ABD'li İlaç devi antikor çalışmalarını durdurdu

Dünya genelinde birçok ülkede yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedavisine yönelik çalışmalar devam ediyor.





ABD merkezli ilaç firması Eli Lilly tarafından yapılan açıklamada Veri Güvenliği İzleme Kurulu’nun (DSMB) talebi üzerine antikor çalışmalarını içeren klinik testlerin durdurulduğu bildirildi.





Açıklamada, “Lilly, bağımsız DSMB’nin çalışmaya katılan hastaların güvenliğini dikkatli bir şekilde sağlama kararını destekliyor” ifadeleri kullanıldı.





Güvenlik endişesine neden olan faktörler konusunda herhangi bir detay paylaşılmazken çalışmalar genellikle bir gönüllünün yan etkiye maruz kaldığı veya hastalandığı durumda durduruluyor.





JOHNSON & JOHNSON AŞI ÇALIŞMALARINI DURDURMUŞTU





Aşıya en yakın şirketlerden biri olan Johnson & Johnson, katılımcılardan birinde ‘tanımlanamayan bir rahatsızlık’ belirlenmesiyle birlikte aşı denemelerine ara verildiğini duyurmuştu.