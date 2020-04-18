Korona'ya karşı nelere dikkat edilmeli?

Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı herkesin dikkat etmesi gereken basit kuralları sıraladı.





Koronavirüs'ün dışkıda da bulunduğuna işaret eden Öztürk, "İlk defa Hollanda hükümeti 120 bin nüfuslu bir bölgede atık su arıtma tesisinde Koronavirüs taraması yapmaya başladı. İlk vak'a görüldükten yaklaşık 4 gün sonra da numuneler alınmaya devam etti ve bu numuneler sonucu atık suda da Covid-19 pozitif çıktı." dedi.





Öztürk, Avusturya'nın kanalizasyon yoluyla izleme sistemine geçtiğini belirterek, " Hangi bölgelerde koronavirüs olduğunu tespit edebiliyorsunuz." diye konuştu.







COVİD-19 ATIK SUDA KAÇ GÜN YAŞIYOR?





Öztürk'ün değerlendirmeleri şöyle:





Koronavirüs atık suda yaşayabiliyor mu, belli sürede, evet yaşıyor. Laboratuvar ölçeğinde atık suda 100 gün yaşıyor ama normal şartlarda 3 ile 7 gün arasında yaşayabiliyor atık suda.





Tuvaleti yaptıktan sonra bir kişi klozet kapağı açıkken tuşa (sifona) basarsanız, tuşa bastığınız için- oradan hızlı bir şekilde su veriyor ortama- 80 bin damlacık havaya karışıyor.





Siz tuvalet ihtiyacınızı giderdiniz, elinizi yıkadınız, dışarıya çıktınız, klozet kapağını da açık bıraktınız, sizden sonraki gelen sizin o kirli havanızı soluyor.





KLOZET KAPAĞINI KAPALI TUTUN





Bunun için diyoruz ki lütfen tuvalet yaptıktan sonra klozet kapağını kapatın, sonra sifon tuşuna basın, sonra elinizi yıkayın, 80 bin aerosolize Koronavirüslü aerosolize tuvalet içinde dağılmasına ve sizden sonraki kişinin hasta olmasına sebep olmayın diyoruz.





Tuvalet kapağını kapattıktan sonra basın, aksi durumda ortalama 80 bin virüsü, bakterinin mikrobun iç ortama yayılmasına sizden sonra gelen kişinin hasta olmasına sebep olursunuz.







KORONAVİRÜS UV IŞINLARINA KARŞI DAYANAMIYOR





Koronavirüs ultraviyole (UV) ışınlarına karşı dayanamıyor, evinizi havalandırın, havalandırılan evden derhal kaçıyor, gidiyor.





Evinizi her gün 3-4 defa havalandırın. Bugünlerde güneş de var, havalandırın, birincisi bu. Havanızı temiz tutmak için evinizi havalandırın, işyerinizi havalandırın. Maske takmaktan hariç kısmı söylüyorum.







UV IŞINLARIYLA VİRÜSLER KADEME KADEME ÖLÜR





İkincisi de güneş gören kısımda evinizin penceresinin camlarını da açın, evinize güneş girsin, güneş gören yerde mikrop olmaz. Mikroplar yavaş yavaş belli bir sürede ölür. UV ışınlarıyla virüsler kademe kademe ölür.





En iyi dezenfektan madde de UV ışınları. Tabii belli bir boyutta ve özellikte olması lazım.





VİRÜSÜ NE ÖLDÜRÜYOR?





Eğer yeterli UV ışınlarıyla temas halinde olursak virüs belli süreden sonra ölüyor, imha oluyor.





Lütfen balkonunuza çıkın, güneşlenin. Evinizi havalandırın.







Sağlıklı kalmak istiyorsanız, güneşlenin, güneş alın. Hem D vitamini alıyorsunuz. Sağlıklı kalıyorsunuz.





3-4 DEFA YÜZ ÜSTÜ YATIN





Günde 3-4 defa yüz üstü yatın ve bol hava alın, niye, ciğerlerinize hava gitsin.





Ciğerlerinize hava gitmiyor. Ciğerlerinizin bir kısmı oksijen alıyor, virüste oraya daha fazla nüfus ediyor, siz ciğerlerinize oksijen götürmeye çalışın.





Balkona çıktığınız zaman nefes alın. Karnınızda o nefesi tutun, sonra bırakın.





HANGİ ÜLKELER UYGULUYOR?





İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Koronavirüs'e yakalanan insanlar yüz üstü yatırılıyor. Niye? Bol nefes alsınlar diye.