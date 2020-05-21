Koronaya yakalanan ABD'li sağlık çalışanı 6 haftada resmen eridi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü dünya genelinde can almaya devam ederken, hastalığı yenenler de yaşadıkları süreçleri paylaşıyor. Onlardan biri de ABD’nin San Francisco kentinde yaşayan 43 yaşındaki Mike Schultz.

Bir hastanede hemşire olarak görev yapan Schultz, salgın başladıktan sonra corona virüsüne yakalandı









22 KİLO VERDİ





6 hafta boyunca tedavi gören ve solunum cihazına bağlanan Schultz, sağlığına kavuşsa da vücudunun bu süreçte uğradığı tahribatı sosyal medya hesabından paylaştı. Hastalık öncesi 86 kilo olan adam, tedavinin ardından 22 kilo vererek 64 kiloya kadar düştü.





Vücudunun adeta eridiğini gözler önüne seren Schultz, “Cep telefonumu bile tutamıyordum, çok ağır geliyordu. Ellerim titrediği için hiçbir şey yazamıyordum. Bunun ne kadar ciddi bir hastalık olduğunu ve sizi nasıl etkilediğini göstermek istedim” dedi.