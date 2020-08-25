Korona'ya yakalanan Timoşenko solunum cihazına bağlandı

RBK Ukraina ajansı, kaynaklarına dayandırarak verdiği haberinde, Covid-19'a yakalanan eski Ukrayna Başbakanı ve muhalif Batkivşina Partisi lideri Yuliya Timoşenko’nun solunum cihazına bağlandığını yazdı.





Geçen hafta, kızı ve damadıyla birlikte Coronavirus (Covid-19) testi pozitif çıkan Timoşenko’nun durumu ağır bir şekilde hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı.







Timoşenko'nun basın sözcüsü Marina Soroka yaptığı açıklamada, "Henüz iyi bir haber yok. Timoşenko, vücudun yaşamsal işlevlerinin ihlallerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir dizi önlem içeren yoğun bir terapi sürecinden geçiyor” ifadelerini kullandı.