Samanyolu Haber /Sağlık / Korona'ya yakalanan Türk hemşire 7 gün hiçbir şey göremedi /17 Ağustos 2020 11:20

Korona'ya yakalanan Türk hemşire 7 gün hiçbir şey göremedi

25 yaşındaki hemşire Kübra Aslankılıç, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanması sonrası görme, tat alma ve koku alma duyularını kaybettiğini belirtti.

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Çalıştığı hastanede Koronavirüs'e yakalanan ve tedavi esnasında görme duyusunu kaybederek bir hafta boyunca hiçbir şey göremeyen hemşire Kübra Aslankılıç yaşadıklarını anlattı.

Aslankılıç, "Hastalığın 5'inci gününde aslında iyileşip değerlerin toparlayıp taburcu olmam gerekirken sabah uyandım hiç bir şey görmüyordum. Görme tamamen kayıp. Sadece bir ışık ve gölge görüyorum." dedi.

Aslankılıç, NTV'ye verdiği mülakatta şunları söyledi:

"Biz 6 kişi başlamıştık Covid servisine. Tüm kalp ve damar cerrahisi servisi gönüllü olarak çıkıp Covid servisine başladı. Salgının 20'nci gününde 5'imiz Covid'e yakalandık. 5'imiz de hastanede yattık. Hastalığın 5'inci gününde aslında iyileşip değerlerin toparlayıp taburcu olmam gerekirken sabah uyandım hiçbir şey görmüyordum. Görme tamamen kayıp. Sadece bir ışık ve gölge görüyorum. 

TAT VE KOKU ALMA DUYULARINI KAYBETTİ

Tabii çok tedirgin oldum. Göremediğimi fark edince ağlamaya başladım. Arkadaşlarım doktorları çağırdı. Acilen radyolojiye indim MR çekildim. İlaçlı MR'da gözümün arka sağ bendinde bir problem olduğu tespit edildi. İlaca bağlı olarak bir reaksiyon olarak görmemde bir problem olduğu düşünüldü."

Hiçbir kronik hastalığı da olmadığı belirtilen Aslankılıç, "Bana bir şey olmaz" diyenlerle aynı durumda olmasına rağmen görme, tat alma ve koku alma duyularını kaybettiğini söyledi. 

7 gün hiçbir şey göremediğini söyleyen Aslankılıç, nekâhet dönemini, "Yaşamamak gibi bir şey" diyerek tanımladı.
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