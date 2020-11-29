Koronaya yakalanan Vural’ın ailesinden açıklama

Yapılan açıklamada Yılmaz Vural'ın tedaviye pozitif yönde yanıt verdiği belirtildi. Yılmaz Vural’ın ailesi tarafından yapılan açıklama şöyle:







"Babamız Yılmaz Vural, ilk kez Covid-19 sebebiyle tedavi altındadır. İkinci kez Covid-19'a yakalandı haberleri asılsızdır. İlkinde; ilk test pozitif çıkmasına rağmen sonraki tüm testler negatif çıkmıştır. Tedbir amaçlı 14 gün karantina uygulanmıştır. Babamız şu an ise; tedavilere pozitif reaksiyon vermeye devam ediyor. Böyle devam etmesini umuyoruz. Yanımızda olduğunuzu hissettirdiğiniz için teşekkür ederiz."





Teknik direktör Bülent Uygun’dan da meslektaşı Yılmaz Vural'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Yılmaz Vural’un durumunun stabil olduğunu ve kritik 48 saate girdikleri belirtildi.





Uygun, "Yılmaz Vural hocam şu anda entübeden dolayı yatıyor. Stabil durumda. Şekeri de var, onu düşürmeye çalışıyorlar. Son kritik 48 saatteyiz" açıklamasını yaptı.