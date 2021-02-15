Korona'ya yakalananların yarısı markete gitmiş

Coronavirus salgınının mutasyona uğramış versiyonuyla mücadele eden İngiltere'de yapılan bir araştırma gündem oldu. Araştırmaya göre geçen hafta içerisinde Coronavirus tespit edilenlerin yüzde 53'ünün markete alışverişe ya da çalışmaya gittiğini ortaya çıkardı.





4 milyondan fazla Coronavirus vakasının tespit edildiği Birleşik Krallık’ta korkutucu bir araştırma yapıldı. Sözcü’nün İngiliz basınından aktardığı araştırmaya göre; geçen hafta içerisinde ülke genelinde Coronavirus testi pozitif çıkanların yarısından fazlasının bir süpermarkete gittiği belirlendi.





Birleşik Krallık’ın sağlık kurumu Kamu Sağlığı İngiltere (PHE), kapsamlı bir analiz hazırlayarak Coronavirus olanların hastalığı nereden kaptığını duyurdu.





YA ÇALIŞMAYA YA DA MARKETE GİTMİŞLER





Hazırlanan son raporda 11 Şubat’a kadar olan haftanın verisi kamuoyu ile paylaşıldı. Hazırlanan raporda son 1 hafta içerisinde Coronavirus testi pozitif çıkanların yüzde 53’ünün ya çalışmak için ya da alışveriş için bir süpermarkete gittiği aktarıldı.





SÜPERMARKET UYARISI: GEÇİRDİĞİNİZ SÜREYİ KISALTIN







Raporda, bu kişilerin Coronavirus’ü buralarda kapıp kapmadığına dair bir rapor kayıtlara geçmezken uzmanlar, süpermarketlerde geçirilen sürelerin kısaltılması gerektiğini aktardı.





PHE’nin hazırladığı raporda, “İnsanların Coronavirus ile nerede karşılaştığını tam olarak tespit etmek güç. Fakat bakım evleri ve iş yerleri riskin yüksek olduğu bölgeler. Bu iş yerleri arasında süper marketler de bulunuyor” ifadesi kullanıldı.





TECRÜBELİ VİROLOGDAN UYARI: SOSYAL MESAFEYE UYULMUYOR





Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan deneyimli virolog Dr. Julian Tang, süpermarketlerin enfeksiyonun bulaştığı bir nokta olarak öne çıktığını belirtti.





Dr. Tang, “Bölgede yaşayan herkesin gittiği ve alışveriş yaparken vakit geçirdiği bir nokta olduğu için süper marketler risk teşkil ediyor. Marketlerde sosyal mesafeye uyulması güç ve havalandırma sistemi zayıf olduğu için virüs havada daha uzun süre kalabiliyor” dedi.