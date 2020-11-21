Samanyolu Haber /Gündem / Korona'ya yakalanmıştı, hastaneye kaldırıldı /21 Kasım 2020 21:13

Korona'ya yakalanmıştı, hastaneye kaldırıldı

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan Sol Parti temsilcisi Alper Taş hastaneye kaldırıldı.

SHABER3.COM

Özgürlük ve Dayanışma Partisi eski genel başkanı ve Sol Parti temsilcisi Alper Taş'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Baş ağrısı ve yorgunluk gibi şikâyetleri olan Alper Taş’a perşembe günü Korona teşhisi konuldu. Taş dün tedavisinin evde devam ettiğini açıklamıştı.

EŞİNİN TEST SONUCU DA POZİTİF

Yapılan tetkiklerde akciğerinde lezyon saptanan Taş, tedbiren hastaneye yatırıldı. Taş’ın müşahade altına alındığı öğrenildi. 

Taş'ın eşi Füsun Taş'ın da virüs testinin pozitif olduğu, ancak belirti göstermediği için evinde karantina altında olduğu belirtildi. 
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