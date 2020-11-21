Korona'ya yakalanmıştı, hastaneye kaldırıldı

Özgürlük ve Dayanışma Partisi eski genel başkanı ve Sol Parti temsilcisi Alper Taş'ın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.







Baş ağrısı ve yorgunluk gibi şikâyetleri olan Alper Taş’a perşembe günü Korona teşhisi konuldu. Taş dün tedavisinin evde devam ettiğini açıklamıştı.





EŞİNİN TEST SONUCU DA POZİTİF





Yapılan tetkiklerde akciğerinde lezyon saptanan Taş, tedbiren hastaneye yatırıldı. Taş’ın müşahade altına alındığı öğrenildi.





Taş'ın eşi Füsun Taş'ın da virüs testinin pozitif olduğu, ancak belirti göstermediği için evinde karantina altında olduğu belirtildi.