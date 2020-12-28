Samanyolu Haber /Dünya / Koronayı dünyaya duyuran gazeteciye hapis /28 Aralık 2020 14:44

Koronayı dünyaya duyuran gazeteciye hapis

Çin'de koronavirüsü ilk kez haber yapan kişi olan gazeteci Zhang Zhan'e 4 yıl hapis cezası verildi.

SHABER3.COM

Koronavirüs salgınının ilk görüldüğü kritik günlerde kamuoyunu bilgilendirmeyen Çin’in salgını duyuran ilk gazeteci Zhang Zhan'e hapis cezası verdiği öğrenildi. 

Zhan, ‘meseleleri karıştırmaktan’ ve ‘sorun çıkarmaktan’ suçlu bulundu.

Mayıs ayında gözaltına alınan Zhang Zhan'ın açlık grevinde olduğu ve sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. 

Zhan gibi üç gazeteci de Wuhan hakkında haber yaptığı için sorun yaşıyor.

Pazartesi sabahı Şangay mahkemesine çıkarılan Zhan'a dört yıl hapis cezası verildiği öğrenildi. 

İddianameye göre, 2020 Şubat ayında Wuhan’a giden Zhan canlı yayınları ve anonsları ile sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Zhan, diğer ülkelerden gazetecilerin sorularını yanıtladığı için de suçlu sayılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Koronayı dünyaya duyuran gazeteciye hapis Sonraki Haber >>

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Polis amca geldi mi?

Polis amca geldi mi?

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

Profesörden ilginç sözler: Aşı yaptırmayan vatan hainidir

AKP'lilere hatırlatma

AKP'lilere hatırlatma

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Sağlık çalışanı genç: O Kadar Umutsuz, O Kadar Mutsuzum ki...

Erken sevinmenin sonu hüsran oldu

Erken sevinmenin sonu hüsran oldu

Ankara'da buzlanma sonucu araçlar bir birine girdi

Ankara'da buzlanma sonucu araçlar bir birine girdi

FBI uçan adamın peşinde!

FBI uçan adamın peşinde!

Güldür Güldür Show'un torpil skeci ortalığı salladı

Güldür Güldür Show'un torpil skeci ortalığı salladı

Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor?

Kovid-19 kapalı alanda nasıl yayılıyor?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:30:48