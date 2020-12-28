Koronayı dünyaya duyuran gazeteciye hapis

Koronavirüs salgınının ilk görüldüğü kritik günlerde kamuoyunu bilgilendirmeyen Çin’in salgını duyuran ilk gazeteci Zhang Zhan'e hapis cezası verdiği öğrenildi.





Zhan, ‘meseleleri karıştırmaktan’ ve ‘sorun çıkarmaktan’ suçlu bulundu.





Mayıs ayında gözaltına alınan Zhang Zhan'ın açlık grevinde olduğu ve sağlık sorunları yaşadığı belirtildi.





Zhan gibi üç gazeteci de Wuhan hakkında haber yaptığı için sorun yaşıyor.





Pazartesi sabahı Şangay mahkemesine çıkarılan Zhan'a dört yıl hapis cezası verildiği öğrenildi.





İddianameye göre, 2020 Şubat ayında Wuhan’a giden Zhan canlı yayınları ve anonsları ile sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Zhan, diğer ülkelerden gazetecilerin sorularını yanıtladığı için de suçlu sayılıyor.