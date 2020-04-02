“Koronayı Isparta’ya umreciler bulaştırdı” diyen AKP Milletvekili Recep Özel çark etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün akşam paylaştığı verilere göre Isparta'daki vaka sayısı 268'e yükseldi. Aynı saatlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP Isparta Milletvekili Recep Özel, "İlimizde şu an 268 pozitif vaka vardır. Ancak bu vakaların 245’i misafir ettiğimiz umreden dönen vatandaşlarımızdır" dedi. Ancak Özel bir süre sonra attığı tweet'leri sildi. 16 Mart'ta üç ayrı uçakla Isparta'ya getirilen ve KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan 586 umre ziyaretçisinin karantina süresi 30 Mart'ta dolmuştu.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgının illere göre dağılımını kamuoyuyla paylaşmıştı. Paylaşılan bilgilerde koronavirüsün en çok yayıldığı 6 il içerisinde 258 vaka ile Isparta’nın yer alması vatandaşlara sürpriz oldu.





268 VAKADAN 245’İ UMRECİLERDEN

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, AKP Isparta Milletvekili Recep Özel konuya açıklık getirerek, ildeki 268 koronavirüs vakasından 245’inin Umre’den gelen ve misafir ettikleri kişiler olduğunu söyledi. Özel daha sonra bilinmeyen bir nedenle tweetlerini sildi





Özel’in sildiği paylaşım dizisi şöyle:





Sayın Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ilimizde şu an 268 pozitif vaka vardıAncak bu vakaların 245’i misafir ettiğimiz umreden dönen vatandaşlarımızdır. Isparta KYK yurtları potansiyelimizden kaynaklanan umreden dönenlerin karantina merkezi olarak kullanılan bir şehirdir.

Geriye kalan vakalarımız çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmış dönmüş vatandaşlarımızdır. Paniğe kapılmadan devletimizin uyarılarını dikkate alarak kurallara uyalım. Bir süre daha evde kalalım. Ülkemiz ve Ispartamız bu virüsü baş edecek güce ve sağlık altyapısına sahiptir.

Isparta Şehir Hastanemiz başta olmak üzere tüm devlet hastanelerimiz, tıp fakültemiz, özel hastanelerimiz, aile hekimlerimiz ve buralarda görev yapan sağlık çalışanlarımız bizler için canları pahasına görev yapmaktadırlar. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz.

AKP’nin YSK temsilcisi de olan Özel, paylaştığı ve kısa süre sonrada sildiği paylaşımları hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.







