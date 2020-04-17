Koronayı yenen Fatih Terim açıklama yaptı

Özkök Terim'in "Bak bir virüs ne hale getirdi. Yani artık benim egom, onun egosu, bunların hiçbirinin manası yok" ifadelerini kullandığını aktardı.





Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, korona virüsü yenerek tedavisine evde devam edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yaptığı telefon görüşmesini okuyucularına aktardı.





Özkök, Terim'im, "Karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım" dediğini yazdı.





Özkök'ün "Ne egosu! Amerika'dan büyük bir ego mu vardı" başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde:





"Dün Fatih Terim’in hastaneden çıkarken söylediklerini yazmıştım.





Diyordu ki:“Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım.”Dün arayıp sordum:“Hocam böyle diyorsunuz ama siz de ben de ego insanıyız. Böyle büyük egolar değişebilir mi?”Bana çok çarpıcı bir cevap verdi...Kelimesine dokunmadan aktarıyorum:





*“Tamam egomuz var da, Amerika’dan daha büyük bir ego mu vardı bu dünyada?Onu atarım, bunu keserim, şunu vururum...Bak bir virüs ne hale getirdi.Yani artık benim egom, onun egosu, bunların hiçbirinin manası yok.Hiçbirinin esamisi okunmaz.Bütün dünyanın başına geldi bu...”





*“Evet değişeceğim.Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olamaz.Değişmek zorundayız.Çünkü değişmezsek mutlu olamayız.Ben değişeceğim.”





*“Geçen gün bir arkadaşımı arıyordum. Bulamadım, bir başka arkadaşımla konuşuyorduk bunu söyledim.Bana ‘Hocam buluncaya kadar arayacağız’ dedi. Görmediğimiz, ihmal ettiğimiz arkadaşlarımızı buluncaya kadar arayacağız.İşimizi daha iyi yapacağız. Seveceğiz. Ailemize daha çok zaman ayıracağız.





*Korona virüsü kapmış, mücadele etmiş ve yenmiş bir insan konuşuyor.Demek ki virüs onu böyle etkilemiş.Tabii benim için geriye şu soru kalıyor.Biz, egosu yüksek siyasetçiler, işinsanları, sanatçılar, hepimiz...Virüsü kapmadan da bu değişme iradesini gösterebilecek miyiz?





*Yoksa hepimizin virüsle terbiye edilmesi mi gerekecek."



