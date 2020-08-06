Samanyolu Haber /Gündem / Koronayı yenen sağlık çalışanı ilk iş gününde darp edildi /06 Ağustos 2020 19:05

Koronayı yenen sağlık çalışanı ilk iş gününde darp edildi

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından görevine dönen sağlık çalışanının darp edildiği bildirildi.

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Suat Zengin, yazılı açıklamasında, endoskopi ünitesinde görevli erkek hemşirenin Kovid-19'a yakalandığını ve tedavisinin ardından kısa süre önce işinin başına döndüğünü belirtti.

Sağlık görevlisinin işe başlamasından kısa süre sonra hastaneye muayene için gelen kişi tarafından darp edildiğini ifade eden Zengin, şunları kaydetti:

"Toplum içindeki bu tip davranışlar sergileyen kişilerin bizlerin çalışma hevesini kırmaya gücü yetmeyecektir. Özverili bir davranışla görevine başlayan sağlık personeli, olaydan hemen sonra darp cebir raporu almasına rağmen tekrar görevine dönmüş ve mesaisini tamamlamıştır. Bu hamiyetperver arkadaşımızın davranışı herkese örnek olmuştur. Artık duymaktan bıktığımız bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Toplumun büyük çoğunluğunun böyle şiddet olaylarına nefret gözüyle baktığını biliyoruz ancak beklentimiz, sağlık çalışanına şiddet uygulayan şahısları toplumun bizzat sosyal açıdan ve manevi olarak cezalandırmasını ümit ediyoruz. Sağlık ordusu, en küçük ferdinden en büyüğüne bu savaşta omuz omuza çalışmıştır ve çalışmaya devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." 

Öte yandan, darp olayıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi.

'Kötü durumlar bizi yaptığımız işten yıldırmaz'

Evli ve iki çocuk babası sağlık çalışanı Erol Canyurt, 12 yıldır devlet memuru olduğunu ve bu sürede görevini severek yaptığını söyledi. 

Rahatsızlık hissetmesi üzerine 27 Temmuz Pazartesi günü Kovid-19 testi yaptırdığını ve sonucun pozitif çıktığını anlatan Canyurt, şöyle konuştu:

"O gün karantinaya girdim ve 4 Ağustos Salı günü ikinci kez teste girdim. Sonuçlarım negatif çıkınca da ertesi gün yeniden görevime başladım. Dün sabah yeniden işe başlamıştım, 13.00 sularında da hasta ve yakını tarafından darbedildim. Hasta ve yakınına yaptığımız iyilik böyle olmamalıydı ama böyle üzücü bir durumla karşılaştım. Bu kötü durumlar bizi yaptığımız işten yıldırmaz, işimizin başındayız. Onların yaptığı bizi üzse de işimize devam edeceğiz."

Zanlılar hakkında şikayetçi olduğunu belirten Canyurt, vücudunda ağrı olmasına rağmen iş göremez raporu almayı kabul etmeyerek görevine döndüğünü söyledi.

Canyurt, hasta ve hasta yakınlarıyla arasında geçen diyaloğun tuvalet tartışmasından kaynaklandığını, hastaya personel tuvaletini kullanabileceklerini söylemelerine rağmen hakarete ve darba maruz kaldığını sözlerine ekledi. 
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