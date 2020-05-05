Korona'yı yenen Yeni Zelanda: Sınırları uzun süre kapalı tutacağız

Şimdiye kadar 1487 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği Yeni Zelanda'da 50 günden sonra iki gündür yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı.







Konuya ilişkin açıklama yapan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, elde edilen başarının Yeni Zelandalıların gurur duyabileceği bir çabanın kanıtı olduğunu söyledi.





Vaka sayısını düşük tutmak için vatandaşlarını daha kararlı bir şekilde çalışmaya davet eden Ardern, "Bu noktada potansiyel zaferimizi baltalayacak herhangi bir şeyi yapmayın" ifadelerini kullandı.





Ardern, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın talebi üzerine video konferansla katıldığı koronavirüs toplantısına da katılmıştı.





Toplantıda, Avustralya ile Yeni Zelanda arasında insanların karantinaya tabi olmadan gidip geldikleri ve “trans-Tasman balonu’ olarak adlandırılan uygulama ele alınmıştı.





Toplantıyla ilgili konuşan Ardern, bir tür “seyahat balonu veya seyahat için güvenli bölge’nin ele alındığını ifade ederek, ilerleme kaydetmeden önce birçok şeyin yapılması gerektiğini ancak getireceği yarardan dolayı bugün tartışıldığını vurguladı.





Ardern, İki ülkede gerçekleştirilen 'önde gelen eylemler' sayesinde "trans-Tazman balonu’nun mümkün hale geldiğini da ifade etti.





Ülkedeki turizm sektörüyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Ardern, "Uzun süre boyunca dünyanın geri kalanına sınırlarımızı açmayacağız" dedi.



