Samanyolu Haber /Ekonomi / Korsanların çaldığı yüzlerce Bitcoin, açık artırmayla satıldı /19 Mart 2021 10:45

Korsanların çaldığı yüzlerce Bitcoin, açık artırmayla satıldı

Fransa'da sanal para birimi Bitcoin ilk defa açık artırmaya ile satışa çıkarıldı. 17 Mart'ta başlayan açık artırmada, bilgisayar korsanlarının çaldığı ve devlet tarafından el konulan toplam 611 Bitcoin satışa sunuldu.

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Çarşamba günü başlayan ve yaklaşık 1600 kişinin kayıt yaptırdığı açık artırmada bir Bitcoin 23 bin 250 euro taban fiyattan satışa sunuldu.

Bitcoin'lerin büyük çoğunluğu ortalama 40 bin eurodan alıcı buldu. Ancak açık artırmaya katılmak için istenen 10 bin euro kayıt ücreti de eklenince, Bitcoin'ler piyasa değeri olan yaklaşık 55 bin dolar civarında alıcı buldu.

Açık artırmaya çıkarılan Bitcoin'lerin toplam değeri yaklaşık 35 milyon euro civarında.

1 yıl öncesine göre 10 kat daha değerli

Yaklaşık bir yıl önce yapılması planlanan fakat bürokratik işlemlerden dolayı gerçekleştirilemeyen müzayedenin organizatörleri bu gecikmeden memnun. Zira bir yıl önce Bitcoin şu andaki değerinin neredeyse 10'da birine sahipti.

Fransa'da ilk defa gerçekleştirilecek Bitcoin açık artırması geçen sene ABD'de düzenlemiş, FBI'ın el koyduğu 4 bin Bitcoin satışa çıkarılmıştı.
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