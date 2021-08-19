Korunma paranoyasının bedeli: 151 milyon lira!

Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı saraylarının korunmasından sorumlu personele bu yılın ilk altı ayında harcanan para 150 milyon TL’yi aştı.





ÇOK SAYIDA ALANI GERİDE BIRAKTI





İçişleri Bakanlığı’na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) mali tablolarına göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, bu yılın ilk altı ayında tam 151 milyon 162 bin TL harcama yaptı. TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nın harcadığı para ise 54 milyon 226 bin TL olarak duyuruldu.





BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın bütçesi, Siber Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı birçok başkanlığı da geride bıraktı.