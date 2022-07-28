Samanyolu Haber /Gündem / Koruma talebi reddedilen İYİ Partili Kavuncu’ya polisten ‘suikast uyarısı’ /28 Temmuz 2022 13:50

Koruma talebi reddedilen İYİ Partili Kavuncu’ya polisten ‘suikast uyarısı’

Koruma talepleri reddedilen ve daha önce saldırıya uğrayan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya, emniyetin “suikast uyarısı” yaptığı ortaya çıktı.

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Emniyet güçlerinin İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya bizzat ulaşarak “suikast listesinde olduğuna” dair uyarıda bulundukları ortaya çıktı. Kavuncu’nun kapısına giden polisler, kendisini “PKK saldırılarına karşı” uyarmış.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, geçen cumartesi günü İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun kapısına iki polisin gittiğini ve kendisine bir suikast listesinde isminin geçtiğini söylediğini yazdı. Saymaz, “Geçen cumartesi günü iki polis, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun evine geldi ve kritik bir bildirimde bulundu. Meğer Tekirdağ’da yakalanan bir PKK’lı, Kavuncu’nun örgütün suikast listesinde olduğunu söylemiş.” diye yazdı.

Kavuncu’ya verilen tebligatta şu ifadeler yer aldı: “Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun 30 Haziran 2022 tarih ve 2022/119429 sayılı soruşturma evrakında gizli tanığın Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’nde vermiş olduğu beyanlarında PKK içerisinde faaliyet yürüten şahıslarla ilgili çeşitli beyanların yanı sıra PKK/KCK terör örgütü tarafından saldırı yapılacağı konusunda beyan olan isimlerden Kavuncu’nun can güvenliği ile ilgili olarak…”

Yazısında, Buğra Kavuncu’nun yumruklu saldırıya uğramadan önce korumalarının geri çekilmesini ve sonraki süreçte de avukatının yeniden koruma tayin edilmesi için verdiği dilekçelerini hatırlatan Saymaz, il binasında da polis noktası kurulmadığına dikkat çekti.
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