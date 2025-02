Korunmuş tavan

Yani portakalın kabuğu gibi, dünyayı saran atmosfere işaret edilmektedir. Yer küresini çevreleyen ilk kısımda çeşitli hava tabakaları bulunur. Bu tabakalar, kainatın çeşitli yerlerinden gelen zararlı ışınlardan dünyayı korur, sadece dünyadaki hayat için faydalı olanları geçirirler. (Prof. Dr. Suat Yıldırım, Kur’an-ı Hakim Ve Açıklamalı Meâli, Sayfa,3)

Bakara Suresi’nin 22. Ayetinde “Rabbiniz yeryüzünü size bir döşek, semâyı da bir bina (tavan, kubbe) yaptı.” buyuruluyor. Enbiya Suresi’nde ise bu hususta şöyle buyuruluyor: “Semayı korunmuş bir tavan durumunda yarattık.” (21/32)Din bilgisi ve Ahlak Dersleri öğretmeni iken maalesef, dini, bilim dışı tutan bazı materyalist öğretmenlerin öğrencileri dinden uzaklaştırmak hatta dinsiz yapmak için uğraşmalarına karşı, ben de Kur’an âyetlerinin günümüzdeki fennî ve teknolojik gelişmelere bakan yönlerini anlatıyordum. Felsefe öğretmeni Maocu bir hanımın, “Çocuklar, Kur’an yazıldığı zaman elektrik mi vardı, televizyon mu vardı?” şeklindeki konuşmalarına karşı hiç, ümit etmediğim öğrencilerden bazıları: “Evet o zaman yoktu ama Kur’an onların varlığından bahsediyor. Bunu ben izah edemem ama bizim dinci (A. Aymaz) âyetleri göstererek bunları sizlere izah edip anlatabilir… Siz, bizim inancımıza zarar vermek için böyle şeyler söyleyeceğinize aslını, uzmanından öğrenebilirsiniz.” diyorlar. Ben onlara Nur Suresindeki Nur Ayetinin elektriğe işaretini ve Zâriyat Suresi’nin ilk ayetlerinin ise elektriğin iç işleyişine işaretlerini, 1965’te neşrettiğimiz Gurbet dergisindeki Yüksek Elektrik Mühendisi Süleyman Karagülle’nin yazısından naklen anlatmıştım.Onun için bazılarına rağmen diyorum ki, insanlarımıza bilhassa gençlerimize Kur’an’ın ilme ve fenne bakan cihetlerini anlatmamız lâzımdır.Yine bir gün sınıfta bu meseleleri izah ediyordum. Materyalist bir öğrenci itiraz ederek “Siz bin dereden su getirir gibi âyetlerden böyle mânâlar çıkarmaya çalışıyorsunuz.” dedi… Onun bu itirazına karşı dedim ki, “Şimdi size bir âyetin mealini söyleyeceğim, günümüze göre ne anladığınızı söyleyin: ‘Semâyı korunmuş bir tavan durumunda yarattık’ (21/32)” Bazı öğrenciler dediler ki, “Atmosfer tabakası… Gökten gelen zararlı ışınlardan korunan tabaka…” dediler. “Peki dedim, ben değil siz söylüyorsunuz. Bin dereden su toplamaya gerek var mı? Elbette yok…(Bediüzzaman ) Bundan sonra da Kur’an’ın pek ilmî sırları ve mucizeleri de ortaya çıkacak. Kur’an indiği zaman atmosfer diye bilgi var mıydı? Demek ki, Kur’an Allah’ın sonsuz ilminden geliyor.”Bir misal de, insanın yaratılışı ile ilgili, erkeklik ve dişilik faktörü hakkında: “İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? Onun aslı atılan bir meninin bir parçası değil miydi? Sonra ana rahmine tutunan yapışkan bir hücre oldu da, Rabbi onu yaratıp düzenledi. O meniden erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı. Bütün bunları yapan, ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu?” (Kıyamet Suresi, 36-40)Erkeklik dişilik faktörü, spermde gizli...Ayrıca “Min meniyyîn” yani “meninin bir parçasından”... ifadesi modern ilmin gelişmesiyle daha iyi anlaşılmıştır. Çünkü meninin içinde 100 milyon ile 200 milyon arası sperm vardır.Not: İnsanın genetik şifresi, her hücrede bulunan 46 tane kromozomdadır. Bu kromozomlardan iki tanesi cinsiyet kromozomudur. Erkekteki kromozomlar XY olarak, kadındaki kromozomlar XX olarak tarif edilmektedir. Kadınlarda yumurtlama anında ikiye ayrılan kromozomların her biri X kromozomu taşır. Erkekte ise spermlerin kimisi X, kimisi Y kromozomları ihtiva eder.Demek ki burada esas mesele kadınla ilgili değil. Ama maalesef asırlarca insanlar bu hususta kadınları sorumlu tutmuşlardır. Hatta tarih, VIII. Henry’nin kendisine kız çocuk doğurduğu için eşi Catherine’i boşamasına benzer olaylarla doludur.