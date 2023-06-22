Köşede parası olanlar dikkat: 'Büyük operasyon geliyor' dedi, tarih verdi!

"22 Haziran’da operasyonu sonlandırıyoruz." ifadesini kullanan İslam Memiş, "onlarda merhamet yok" dedi ve tarih vererek büyük operasyon konusunda uyardı.



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı paylaşımlar şöyle:



Bist 100 5.328 puana geriledi. Beklediğimiz gibi. Bu arada gram altın 1.475 lira “Pişman oldum” diyen varsa ikinci kez fırsat sunuyor ona göre. Bize gözü karalar lazım.



22 Haziran için hazırlığımızı önceden yaptık. Biz, yol arkadaşlarımızla ekonomiye destek için TL’ye geçtik malum. 22 Haziran’da operasyonu sonlandırıyoruz. Özellikle “Deccalin Askerleri” konusunu anlatmış, Temmuz’u işaret etmiştim. Temmuz geliyor. Sonra küresel piyasalardaki büyük tufâna hazırlık yapacağız!



Deccalin askerleri, büyük bir askeri operasyona hazırlık yapıyor. ABD, Avrupa… Göreceksiniz Türkiye’yi ve Türkiye’nin kıymetini. Temmuz itibariyle ABD ve Avrupa’dan gelecek haberleri izleyin. Korkmadan, sadece izleyin!!! Deccalin askerleri, tahmin edemeyeceğiniz güce sahip. Onlarda merhamet yok.



Devletin bize ne zaman ihtiyacı olursa biz o vakit orada olacağız. Mayası bozuklar yine size ne dedi? “Dövizinizi, altınınızı satmayın, inanmayın” Şimdi o mayası bozuklara cevap verebilirsiniz. Türk devletini itibarsızlaştırmak için mücadele eden mayası bozuk klavye maymunlarının sonunu göreceksiniz.



Mayası bozuk kimdir? Seçim öncesi 22,60’dan dolar, 24,50’den Euro, 1.516’dan altın, 18,50’den gümüş aldıranlar. Uçacak koşun diyenler. Döviz büfelerinin, kuyumcunun önünden fotoğraflar paylaşıp gaz verenler. Dolar yükseldi diye bayram edenler. Yeni görev alanlara iftira atanlar.…



Ekonomi, ekonomiyi yönetmek farklı bir şeydir. Bu ülkede yaşayıp, bu ülkeye kin beslemek farklı bir şeydir. Özellikle dikkat edin. İşleri pislik. Her yazdıkları, her konuştukları. Onların vatanı yok. Vatansız olanın da namus kavramı yoktur. Türk olmak şereftir. Türkiye’nin yanında olmak şereftir.



Yurt dışında yaşayan milletimize bir çağrım vardı. Yatırımlarınızda Türkiye’yi tercih edin. Vatanınıza yatırım yapın. Bir gün beni anlayacaklar. O gün çok geç olacak. Biz istesek de, gelmenize müsaade edemeyebilirler. Malınıza mülkünüze çökebilirler.



Bu uyarıyı geçen yıl yaptım. Türkiye’nin kıymetini geç anlayanlara o gün bir şey yapılamayacak. Kovid-19 sürecinde gördünüz. Türk devleti onları özel uçakla buraya getirdi. Ancak bu durum çok farklı olacak. Bu işin dönüşü yok. Size Türkiye gibisi yok. Bir dilim ekmek, bir bardak su bulamayacaksınız. Çok az kaldı!



Yurt dışı finans şirketlerinin TCMB’nin agresif faiz artışına ilişkin yayımlandığı raporlar manipülasyon ve tuzaktır. Gerçeği yansıtmıyor. Kamuoyunda beklentiyi yükselterek, yazdıkları faiz artışı olmayınca “Beklentiden az artırdı” diye algı yapacaklar. Tamamen manipülasyon!



13.415,00 2.012,25 işçi kesintisi Net = 11.402,75 lira İşverene maliyeti = 15.762,62 lira Benim beklentim 10.600 lira idi. Saatlik çalışma ücreti ve işsizlik oranına dikkat!