Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) kapatılan ve 2 Ağustos 2016’da Selçuk Üniversitesi’ne devredilen Mevlana Üniversitesi’nin arşivine erişemeyen akademisyenlerin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.







Üniversitenin arşivinin kaybolması, Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyonda tutuklanan ve daha sonra yargılandığı davada beraat eden üniversitenin akademisyenlerinden Yar. Doç. Rafet Irmak’ın, üniversitedeki çalışmalarını almak için Selçuk Üniversitesi ve ilgili kurumlara başvurmasıyla ortaya çıktı.





DEVİR YAPILMAMIŞ





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Selçuk Üniversitesi yetkilileri, Mevlana Üniversitesi arşivinin kağıt geri dönüşüme gönderildiğini söyledi. Üniversite rektörlüğü ise, Irmak’ın yazılı olarak yaptığı başvuruya 10 Kasım 2016’da yanıt vererek, “Mevlana Üniversitesi’nin idari bir devri bulunmadığından herhangi bir belge bilgi bulunmamaktır” diye kaydetti.







Irmak, Mevlana Üniversitesi’nin Etik Kurulu’nun karar ve arşivinin idari devrinin yapılıp yapılmadığına dair 17 Ekim 2018’de de Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) başvurdu. Bu başvuruya da Selçuk Üniversitesi tarafından yanıt verildi. Üniversitesinin Personel Daire Başkanlığı, “Müracaatınızla ilgili Cumhurbaşkanlığı’nca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır” yanıtı verdi.





BELEDİYELER TOPU BİRBİRİNE ATTI





Irmak, arşivin kağıt geri dönüşüme gönderildiği ihtimaline karşı Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı’na 21 Şubat’ta başvurdu. Belediye, “Bahse konu evrakların durumu ile ilgili ilçe belediyesine başvurun” yanıtı verdi. Irmak, bunun üzerine CİMER üzerinden Selçuklu Belediye Başkanlığı’na başvurdu. Belediyenin Sıfır Atık Müdürlüğü, 5 Mart’ta verdiği yanıtta, “Mevlana Üniversitesi’ne ait etik kurulu defterlerinin Selçuk Üniversitesi’ne idari devrinin yapılmadığı, Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca el konulan ve fotokopileri alınan evraklar arasında bu defterlerin delil niteliği taşımadığı için yer almadığı, Selçuk Üniversitesi yetkililerinde etik kurulu defterlerinin Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait geri dönüşüm tesislerine gönderildiğinin beyan edildiği ifade edilmektedir. Belediyemizde Mevlana Üniversitesi’ne ait herhangi bir doküman ile ilgili işlem yapılmamıştır” diye belirtildi.





Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü de, “Mevlana Üniversitesi’nden herhangi bir atık alınmamıştır” yanıtı verdi. Konya Büyükşehir Belediyesi, 6 Mart’ta verdiği yanıtta ise, belediyenin herhangi bir geri dönüşüm tesisinin olmadığı kaydetti.





‘BULUNMASI İMKANSIZ’ NOTU





Irmak, arşivlerin kaybolması ve idari kurumlardan verilen çelişkili yanıtlar üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsmanlık) 2 kez başvuru yaptı. Ombudsmanlık, yapılan ilk başvuruyu “incelenememezlik” kararı verirken, ikinci başvuruda sorumluluğun Hazine ve Maliye Bakanlğı’nda olduğunu söyledi. Ombudsmanlık ayrıca, verdiği yanıtta “evrakların bulunması imkansız” notu düştü. Irmak, Ombudsmanlık’tan verilen yanıt üzerine CİMER üzerinden Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvuru yaptı. Bakanlığın KHK İşlemleri İl Bürosu, “Elimizde olmayan bilgi ve belgelere dair bundan sonra aynı veya benzer konularda yapılacak başvurularınız dikkate alınmayacaktır” yanıtı verdi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI





İlgili kurum ve kuruluşların, devredilen üniversitenin arşivine dair verdikleri olumsuz yanıtlar üzerine akademisyenler ve idari personeller şikayetçi oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, kayıp arşivler için soruşturma başlattı.