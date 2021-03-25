Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

You Tube’da yayın hayatına başlayan Der Puls kanalı Türkiye'deki hukuksuzlukları ve gerçek hikayeleri izleyicilerle buluşturuyor.



Kanalın bu haftaki konuğu ise Kosova’dan kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci Uğur Toksoy olacak.

Eğitim gönüllüsü Toksoy, 13 yıl boyunca bir çok okul ve eğitim yuvasını insanlarla buluşturdu. Ancak Türkiye'de terör örgütü kurmak ve darbeyi yönetmek gibi çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalan Toksoy, ülkesini 4 çocuğuyla birlikte terk etmek zorunda kaldı.







Ne var ki, Türkiye'den çıktıktan sonra da cadı avı onun için devam etti. Kosova'da MİT tarafından kaçırılmaktan son anda kurtuldu. Avrupalı siyasilerin araya girmesiyle Türkiye’ye gönderilemedi.





Yeniden yollara düşen Uğur Toksoy ve ailesinin hikayesi Cuma akşamı saat 19.00’da(Avrupa Saati) Der Puls YouTube kanalında olacak.