Samanyolu Haber /Dünya / Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı /25 Mart 2021 20:10

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

Türkiye'de maruz kaldığı hukuksuzlukların ardından Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan eğitimci Uğur Toksoy, yaşadıklarını Der Puls'a anlattı. 4 çocuğuyla yollara düşen ve Kosova'da MİT tarafından kaçırılmaktan son anda kurtulan Toksoy'un hikayesi Cuma akşamı Der Puls'ın Youtube kanalında olacak.

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

You Tube’da yayın hayatına başlayan Der Puls kanalı Türkiye'deki hukuksuzlukları ve gerçek hikayeleri izleyicilerle buluşturuyor.
Kanalın bu haftaki konuğu ise Kosova’dan kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci Uğur Toksoy olacak.

Eğitim gönüllüsü Toksoy, 13 yıl boyunca bir çok okul ve eğitim yuvasını insanlarla buluşturdu. Ancak Türkiye'de terör örgütü kurmak ve darbeyi yönetmek gibi çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalan Toksoy, ülkesini 4 çocuğuyla birlikte terk etmek zorunda kaldı. 

Ne var ki, Türkiye'den çıktıktan sonra da cadı avı onun için devam etti. Kosova'da MİT tarafından kaçırılmaktan son anda kurtuldu. Avrupalı siyasilerin araya girmesiyle Türkiye’ye gönderilemedi.

Yeniden yollara düşen Uğur Toksoy ve ailesinin hikayesi Cuma akşamı saat 19.00’da(Avrupa Saati) Der Puls YouTube kanalında olacak.




Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci... Sonraki Haber >>

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

Kosova’da kaçırılmaktan son anda kurtulan eğitimci yaşadıklarını anlattı

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

AKP'li isimden lebaleb salon yorumu: Yatay çekimde kalabalık görünüyor

"Bütün makam araçlarını sattık, minibüsle işe gidip geliyorum"

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Babacan tekrarladı: Satılan 130 milyarı raporlamak istedi diye gönderdiler

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Nursena Küçüközyiğit babasını arıyor

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

Maske takmayanlara görülmemiş şaka

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

900 yıldır uykuda olan volkan lav püskürtmeye başladı

Köyü fareler bastı

Köyü fareler bastı

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Görüntüler net... Savcı ve Şentop'un yalanı bir saat bile sürmedi...

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti

Yanardağ 900 yıl sonra faaliyete geçti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:41:27