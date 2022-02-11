Kosova’da Türk öğretmenleri yasadışı şekilde Türkiye’ye teslim eden bürokratlar hakim karşısına çıktı

2018 yılı mart ayında Mehmet Akif Koleji’nde çalışan 5 öğretmen ile bir doktorun Kosova’dan zorla gönderilmesi sonrasında, dönemin Başbakanı Ramuş Haradinaj’ın talimatıyla açılan soruşturma, iddianameye dönüştü. Mağdur öğretmenlerin eşlerinin yaptığı suç duyurusu aynı iddianameye eklendi.





Özel yetkili savcı, üç kamu görevlisi hakkında hazırladığı iddianameyi dün Priştine mahkemesine sundu. Duruşmalı yapılan celsede, mahkeme heyeti, sanık avukatlarının itirazlarını dinledikten sonra iddianamenin kabulüne karar verdi.





GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK VE ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN BIRAKMAKLA SUÇLANIYORLAR

Çarşamba günü itibariyle davaya dönüşen dosyada, dönemin istihbarat başkanı Driton Gashi ile Vatandaşlık ve İltica Dairesi Başkanı Valon Krasniçi görevi kötüye kullanmakla suçlanıyor. Yabancılar Şubesi Başkanı Rahman Süleymani’ye ise görevi kötüye kullanmanın yanı sıra ‘yasa dışı yollarla kişiyi özgürlükten yoksun bırakma’ suçlaması yöneltildi.









AVUKATI: HUKUKUN ÇİĞNENDİĞINI GÖSTEREN SAYISIZ DELİL VAR

Mağdur ailelerin avukatı Leutrim Syla, yargılamayı Bold Medya’ya değerlendirdi. İddianamenin kabul edilmesini önemli bulan Syla, ‘’Biz öğretmenlerin Kosova güvenliği için tehdit oluşturmadığını, onların iade edildiğini iddia ediyoruz. Dosyaya, hukukun çiğnendiğini gösteren sayısız delil koyduk. Hukuka güveniyoruz.” dedi. Yasalara göre, bu suçu işleyenlerin 5 yıla kadar hapis cezası aldığını kaydeden Syla, mağdur ailelerin ayrıca tazminat talebinde bulunacağını söyledi.





SANİYE ÖĞRETMEN: O GÜNÜ BİR DAHA YAŞADIM

Mağdur öğretmenlerin eşlerinden bazıları duruşmada hazır bulundu. İzlenimlerini Bold Medya’ya anlatan Saniye Özkan, duruşma sırasında eşi Cihan Özkan’ın götürüldüğü anları yeniden yaşadığını söyledi. ”Eşlerimize o muameleyi yapanlarla aynı salonda olmak bizi çok gerdi. Anlattıklarına karşı kendimizi zor tuttuk.” diyen Saniye öğretmen, eve döndüğünde üç tane sakinleştirici ile kendine gelmiş.





‘RAHMAN SÜLEYMANİ BENİ ÇOK HIRPALADI’

Halen Mehmet Akif okullarında Türkçe öğretmenliğine devam eden Saniye Özkan, eşinin cezaevinden telefonla görüşme günüyle duruşmanın çakışması üzerine, Priştine mahkemesi hakiminden kısa süre izin alarak eşiyle görüştüğünü söyledi. Saniye öğretmen, eşinin Priştine’deki davayla ilgili, ”Rahman Süleymani orada mı? O beni çok hırpaladı.” dediğini aktardı.





Yaklaşık 4 yıllık süreçte tarifsiz sıkıntılar yaşadığını kaydeden Saniye Özkan, sorumluların yargıya hesap vermesini tek teselli olarak görüyor.









Kosova Mehmet Akif Koleji öğrencileri öğretmenlerinin kaçırılmasını protesto etmişti.





YASADIŞI ŞEKİLDE KAÇIRILDILAR

29 Mart 2018 sabahı Kosova’daki Mehmet Akif Kolejleri bünyesinde çalışan idareci ve öğretmenler, yolda zorla aracından indirilerek ya da okul bahçesinde öğrencilerin gözü önünde derdest edilerek Priştine havaalanına götürülmüş, birkaç saat içinde MİT’e ait uçakla Türkiye’ye gönderilmişti. Ülkede yoğun tartışmalara neden olan olaydan hemen sonra, İstihbarat Başkanı Driton Gashi görevden alınmıştı. Kosova Parlamentosu’nca kurulan araştırma komisyonu, Şubat 2019’da yayımladığı raporda, sınır dışı etme sırasında 31 yasa ve prosedür ihlalinin meydana geldiği tespit edildi. Raporu yazan komisyon üyeleri, olayın arkasındaki isim olarak dönemin cumhurbaşkanı Haşim Taçi’yi işaret etti.



ABD BÜYÜKELÇİSİ: HERKESİ ENDİŞELENDİRMELİ

Kosova ABD Büyükelçisi Jeff Hovenier, olayla ilgili 2019’da yaptığı açıklamada kaçırılmalardan duyduğu endişeyi dile getirdi. Hovenier, “Altı Türk vatandaşının yaklaşık bir yıl önce yasal süreç olmaksızın Kosova’dan sınır dışı edilmesi, hukukun üstünlüğünün korunmasını destekleyen herkesi endişelendirmelidir.” paylaşımı yaptı.

BM Keyfi Tutuklama Çalışma Grubu, Kasım 2020’de 6 Türk vatandaşı için haksız gözaltı, özgürlükten mahrum bırakılma ve keyfi tutuklama kararı verdi. Amerika’nın Priştine Büyükelçisi, sorumluların hesap vermesini istedi. Haşim Taçi, diğer siyasi gelişmelerin etkisiyle BM kararından iki hafta önce görevini bıraktı.

ÖĞRETMENLER HÜCREDE, EŞLERİ MÜLTECİ Yasalar çiğnenerek Türkiye’ye gönderilen öğretmenler, terör suçundan aldıkları cezayı konuldukları tek kişilik hücrelerde çekmeye devam ediyor. Öğretmenlerin ailelerinden bir kısmı başka ülkelere göç etti, bir kısmı ise Kosova’da kaldı. Kosova hükümeti, bu olaydan sonra mağdur ailelerin tamamına iltica hakkı tanıdı. Kosova’da derin tartışmalara neden olan hukuksuz iade davasının ikinci duruşması 23 Şubat’ta görülecek.



