Samanyolu Haber /Dünya / Kosova ile Sırbistan sınırında sıcak gelişme /01 Ağustos 2022 00:39

Kosova ile Sırbistan sınırında sıcak gelişme

Kosova'da yaşayanların ülke kimlik kartı ve plakası kullanmasının zorunlu olacağının açıklanması sonrası Kosova'da yaşayan Sırpların bu duruma tepki gösterdiği ve sınır bölgesinde gerilimin yükseldiği belirtildi.

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Dünya gözünü Ukrayna-Rusya savaşına çevirmişken gerginlik haberi bu kez Kosova-Sırbistan sınırından geldi.

Kosova'da yaşayanların ülke kimlik kartı ve plakası kullanmasının zorunlu olacağının açıklanması sonrası Kosova'da yaşayan Sırpların bu duruma tepki gösterdiği ve sınır bölgesinde gerilimin yükseldiği belirtildi.

diken.com.tr'de yer alan habere göre Kosova’da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğun getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova’daki Sırplar bazı şehir yollarını kapattı.

Sırbistan Savunma Bakanlığı’ysa sosyal medyadaki iddialar üzerine ‘Kosova’ya müdahale etmediklerini ve sosyal medyadaki dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini’ belirtti.

Ülke basınındaki haberlerde, Kosova’da siren seslerinin duyulduğu ifade edilirken, Kosovalı Sırpların bu sesler üzerine sınırları kapattığı aktarıldı.
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